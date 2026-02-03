El error que marcó la noche en los Grammys: Andrea Rubio confundió a dos íconos de la música en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Rubio decidió contar uno de los momentos más tensos que ha vivido en su carrera como animadora. En un video compartido después de la, la venezolana confesó la metida de pata que cometió mientras conducía los Grammys, cuando en pleno escenario terminó confundiendo a dos gigantes de la música.

Según explicó Andrea ocurrió al inicio del show, cuando vio a John Legend entre los artistas presentes y, sin pensarlo, su cerebro lo transformó en John Lennon. En ese momento no se dio cuenta del error y siguió con normalidad, convencida de que había dicho lo correcto.

Minutos después, al revisar los comentarios, uno de estos decía que "Jhon Lennon está muerto", fue entonces cuando cayó en cuenta de la confusión y sintió como la incomodidad la invadía por completo pues había mencionado a una leyenda que falleció hace décadas en lugar del artista que tenía frente a sus ojos.

Asumir el error en vez de esconderlo

Lejos de ignorar la situación, Andrea decidió enfrentarla con madurez y reconocer su equivocación públicamente. Contó que prefirió decir en vivo que se había confundido antes de que pareciera que estaba evadiendo lo sucedido.

Para ella, reírse de su propio error fue una manera de bajar la tensión y transformar un momento incómodo en una experiencia más ligera, demostrando seguridad y profesionalismo en medio del nerviosismo.

El perfeccionismo detrás de la sonrisa

Rubio también confesó que es muy exigente consigo misma y que este tipo de fallos le generan una frustración enorme, ya que siempre busca hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Sin embargo, cerró su reflexión destacando que la disciplina, la perseverancia y la buena actitud son las claves para seguir adelante incluso cuando las cosas no salen perfectas. Con humor, dejó claro que si hoy se equivocaron de “John”, mañana lo dirán bien, dejando esta anécdota como una lección más en su camino profesional.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube