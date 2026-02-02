Delcy Rodríguez designa a Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la designación de Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo.

De acuerdo al comunicado, la decisión busca fortalecer la gestión del sector turístico nacional y promover el desarrollo integral del Sistema Turístico Nacional.

Rodríguez aprovechó el anuncio para agradecer la labor de Leticia Gómez, quien dirigió el ministerio hasta la fecha. Se destacó su contribución a la promoción de Venezuela como destino turístico y su trabajo en la articulación de políticas que beneficiaron a comunidades y empresas vinculadas al turismo.

Con esta designación, el Gobierno busca revitalizar el turismo venezolano y consolidar estrategias que atraigan visitantes nacionales e internacionales.

