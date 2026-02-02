Último minuto

Delcy Rodríguez designa a Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo

La intención es fortalecer la economía local y diversificar las fuentes de ingreso vinculadas a la actividad turística.

Por Jessica Molero
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 11:57 am
Daniella Cabello
Foto: Daniella Cabello

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la designación de Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo

De acuerdo al comunicado, la decisión busca fortalecer la gestión del sector turístico nacional y promover el desarrollo integral del Sistema Turístico Nacional.

Rodríguez aprovechó el anuncio para agradecer la labor de Leticia Gómez, quien dirigió el ministerio hasta la fecha. Se destacó su contribución a la promoción de Venezuela como destino turístico y su trabajo en la articulación de políticas que beneficiaron a comunidades y empresas vinculadas al turismo.

Con esta designación, el Gobierno busca revitalizar el turismo venezolano y consolidar estrategias que atraigan visitantes nacionales e internacionales. 

