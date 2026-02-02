El ritual más extraño de EEUU: la marmota que predice cuánto durará el invierno

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, miles de entusiastas desafiaron el frío extremo para ser testigos del veredicto del meteorólogo más peludo del mundo.

En una mañana helada, la marmota Punxsutawney Phil salió de su madriguera en Gobbler’s Knob y, al ver su sombra, predijo que Estados Unidos enfrentará seis semanas más de invierno.

La mamora Phil: ¿Quién es y por qué es famosa?

Minutos después del amanecer, los miembros del "Inner Circle", vestidos con sus tradicionales esmóquines y sombreros de copa, sacaron a Phil de su tronco ante una multitud que, según reportes de la agencia Associated Press, soportó temperaturas bajo cero.

La noticia de que Phil vio su sombra fue recibida con una mezcla de vítores de los amantes de la nieve y abucheos de aquellos que ya anhelan la llegada de la primavera.

Este año, la ceremonia tuvo un aire de urgencia climática. Fuentes meteorológicas consultadas por Yahoo News Canada y expertos de AccuWeather coinciden en parte con el roedor: un vórtice polar está amenazando con enviar ráfagas de aire extremadamente frío hacia el centro y este de Estados Unidos durante la mitad de febrero, lo que valida el pronóstico de un "invierno prolongado" para esas regiones.

El origen de una tradición centenaria: Día de la Marmota en EEUU

El Día de la Marmota, que se celebra cada 2 de febrero, no es solo un evento mediático; tiene raíces profundas en el folclore europeo. Según lo que explica el portal Cocampo y algunas fuentes históricas de El Diario, esta tradición proviene de la fiesta cristiana de la Candelaria.

Los colonos alemanes que se establecieron en Pensilvania trajeron consigo la creencia de que si un animal (originalmente un erizo o un tejón) veía su sombra en este día, el invierno continuaría. Al no encontrar erizos en América, decidieron adoptar a la marmota local.

¿Qué tan fiables son las predicciones de Phil?

Aunque los habitantes de Punxsutawney tienen una fe inquebrantable en Phil, los datos científicos cuentan una historia diferente. Según un análisis de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) citado por CBS News, Phil ha acertado solo entre un 30% y un 40% de las veces en la última década.

Desde que comenzaron los registros en 1887, la marmota ha predicho más inviernos que primaveras, lo que hace que su veredicto para 2026 siga la tendencia histórica.

A pesar de la falta de precisión científica, el evento sigue siendo un motor económico y cultural vital, inmortalizado por la cultura popular y la esperanza de que, tarde o temprano, el sol siempre vuelve a brillar.

