¡Florida bajo cero! La histórica ola de frío persiste este lunes 2 de febrero: conoce el pronóstico para la semana

Los residentes de Florida están enfrentando una de las olas de frío más intensas de las últimas décadas.

Después de un fin de semana con temperaturas récord y fenómenos climáticos inusuales, el "Estado del Sol" se despierta este lunes 2 de febrero de 2026 con temperaturas que desafían todas las expectativas para la región.

Pronóstico para este lunes 2 de febrero en Florida

Según los datos más recientes de Google Weather y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Florida está experimentando una temperatura mínima de -2°C, con una sensación térmica que baja hasta los -5°C debido a vientos del noroeste a 5 mph.

Para el resto del día, se anticipa:

Cielo mayormente soleado

Apenas alcanzará los 13°C.

Se mantendrá baja, alrededor del 33%.

Ráfagas del noroeste a 10 mph.

En ciudades como Miami, el frío ha tenido un impacto notable. Mnews informa que la ciudad ha registrado temperaturas de 3.9°C (39°F), cifras que no se veían con tal intensidad desde hace años, acercándose a récords históricos de principios del siglo XX.

Proyección para el resto de la semana

La masa de aire ártico que se ha asentado sobre la península comenzará a ceder poco a poco, aunque el alivio no será inmediato.

Según el pronóstico extendido de 352today y las agencias meteorológicas locales, así se desarrollará la semana:

Martes 3 de febrero: Las heladas matutinas seguirán presentes. Las temperaturas empezarán a subir ligeramente, alcanzando máximas de 18°C y mínimas que aún rondarán los 4°C.

Miércoles 4 de febrero: Se espera un aumento en la nubosidad. Un sistema frontal podría traer lluvias (con una probabilidad del 30-50%) hacia la noche, lo que interrumpirá brevemente el aumento de las temperaturas.

Jueves 5 y viernes 6 de febrero: El clima se estabilizará, con temperaturas más cercanas a lo habitual, alcanzando máximas de 21°C, aunque las noches seguirán siendo frescas.

