Los vuelos de Santo Domingo a Miami duran aproximadamente 2 horas y 30 minutos

Por Ingrid Bravo
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 02:47 pm
Reactivación de vuelos desde Caracas a República Dominicana facilitará viajes a Miami

La reactivación de las conexiones aéreas desde Caracas hacia República Dominicana, anunciada este 1° de febrero, facilitará los viajes de los venezolanos hacia Miami, Estados Unidos.

Vuelos de Caracas a Santo Domingo: detalles

Antes del impasse diplomático entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Luis Abinader, luego de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, la ruta desde Venezuela a Miami, con escala en República Dominicana, era una opción popular con vuelos ofrecidos por Laser Airlines o Avior Airlines, desde Caracas hacia Santo Domingo o Punta Cana, con conexión a Miami.

Diferentes operadoras ofrecían vuelos con escalas, lo cual permitía, a menudo, el tránsito sin pasar por migración en República Dominicana, porque este país pide visa de ingreso a los venezolanos.

Los vuelos de Santo Domingo a Miami duran aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

Se espera que en las próximas horas se den mayores detalles sobre la decisión y la fecha de reactivación de los vuelos. 

