Tax 2026 | Ayuda gratuita para impuestos e ITIN en Dallas: Parkland Health abre jornada este 3 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Con la temporada de impuestos 2026 en marcha, muchos residentes de Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), buscan formas de cumplir con sus obligaciones fiscales sin tener que pagar altas tarifas de preparación.

Este próximo martes 3 de febrero, Parkland Health y los Centros Fiscales Comunitarios de Dallas se unirán para ofrecer una jornada de asesoría gratuita dirigida a familias e individuos elegibles.

¿Quiénes pueden recibir ayuda gratuita?

El programa está diseñado específicamente para apoyar a quienes tienen ingresos anuales menores a $67.000.

Los servicios serán brindados por preparadores de impuestos certificados por el IRS, lo que garantiza que la información sea precisa y segura para la comunidad.

Servicios disponibles durante la jornada:

A diferencia de otros servicios básicos, esta jornada en el Moody Outpatient Center ofrece una cobertura integral:

Declaraciones Federales: Apoyo con la declaración del año actual y de años anteriores que aún no han sido presentadas.

Apoyo con la declaración del año actual y de años anteriores que aún no han sido presentadas. Trámites de ITIN: Asistencia vital para la solicitud o renovación del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), fundamental para quienes no son elegibles para un Seguro Social.

Asistencia vital para la del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), fundamental para quienes no son elegibles para un Seguro Social. Enmiendas y Consultas: Ayuda para corregir declaraciones pasadas o responder a cartas y notificaciones enviadas por el IRS.

Ayuda para corregir declaraciones pasadas o responder a cartas y notificaciones enviadas por el IRS. Casos Especiales: Asesoría para estudiantes extranjeros y personas con estatus de no residente.

Detalles del Evento

Cuándo: martes, 3 de febrero de 2026.

martes, 3 de febrero de 2026. Horario: de 10:30 am a 2:30 pm.

de 10:30 am a 2:30 pm. Lugar: Moody Outpatient Center, 5151 Maple Avenue, Dallas, TX 75235.

Moody Outpatient Center, 5151 Maple Avenue, Dallas, TX 75235. Citas: se recomienda encarecidamente programar su espacio en línea a través de: dallastaxcenters.as.me/Moody.

Si no logra una cita para este martes, puede visitar parklandhealth.org o el sitio de Dallas Community Tax Centers para buscar otras fechas de sitios móviles durante febrero y marzo.

¿Qué debe llevar a su cita?

Para que los preparadores puedan ayudarle ese mismo día, es indispensable contar con la siguiente documentación:

Identificación: identificación con foto válida (licencia, pasaporte o matrícula consular). Documentos de identidad fiscal: tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN de todos los miembros de la familia que aparecerán en la declaración. Ingresos: formularios W-2, 1099 o registros de ingresos por cuenta propia. Gastos y deducciones: registros de gastos médicos, educativos o de cuidado de niños si aplica. Declaración del año pasado: si es posible, traiga una copia de su declaración de impuestos de 2024. Información bancaria: un cheque anulado o número de cuenta/ruta para recibir su reembolso mediante depósito directo (la forma más rápida de recibir su dinero en 2026).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube