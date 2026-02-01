Pagos SNAP Florida: calendario por número de caso del 2 al 8 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), continúa trabajando en su objetivo de ofrecer alivio alimentario a quienes más lo necesitan, descubra cómo será la distribución de pagos del 2 al 8 de febrero en el estado de Florida.

SNAP es el principal programa del país que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

En este sentido, tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

Fechas de pagos en Florida hasta el 8 de febrero

Lo primero que se debe tener presente es que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estas son los días en los que los beneficiarios recibirán sus pagos SNAP, según su terminal, del 2 al 8 de febrero:

Lunes 02 de febrero: terminales del 04 al 06.

Martes 03 de febrero: terminales del 07 al 10.

Miércoles 04 de febrero: terminales del 11 al 13.

Jueves 05 de febrero: terminales del 14 al 17.

Viernes 06 de febrero: terminales del 18 al 20.

Sábado 07 de febrero: terminales del 21 al 24.

Domingo 08 de febrero: terminales del 25 al 27.

