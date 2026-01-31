Semifinales de la Copa América de Futsal: dónde y a qué hora ver el Venezuela vs. Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La Copa América de Futsal Paraguay 2026 llega a su punto de máxima ebullición. Este sábado 31 de enero, la selección de Venezuela se jugará el boleto a la gran final del certamen cuando se mida ante su similar de Argentina en el gimnasio Arena Óscar Harrison de la ciudad de Luque.

Tras una fase de grupos donde la Vinotinto demostró su capacidad goleadora al liderar el torneo con 14 tantos, el equipo dirigido por Robinson Romero llega con la moral en alto luego de plantar cara a Brasil en un duelo sumamente parejo que terminó 2-1 a favor de los actuales campeones del mundo.

El encuentro entre venezolanos y argentinos es el plato fuerte de la jornada sabatina. Para quienes deseen seguir las incidencias de este choque trascendental, aquí se detallan los datos clave de la transmisión:

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Hora de inicio: 04:30 p.m. (Hora de Venezuela).

Canal de transmisión: DSports (Directv Sport) .

Sede: Gimnasio Arena Óscar Harrison, Luque, Paraguay.

Venezuela llega a esta instancia como la ofensiva más peligrosa del campeonato, pero deberá ajustar su bloque defensivo para frenar a una Argentina que presume de un equilibrio envidiable, con 13 goles a favor y solo 3 en contra en lo que va de torneo.

El ganador de este cruce se enfrentará el domingo en la gran final al vencedor de la otra semifinal entre Brasil y Perú. Por su parte, la selección local, Paraguay, quedó fuera de la contienda por el título y deberá conformarse con disputar el séptimo puesto ante Chile.

