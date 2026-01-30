Baja sensible para Venezuela en el Clásico Mundial: la ausencia de Miguel Rojas

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas, pieza clave en la reciente conquista de la Serie Mundial por parte de los Dodgers de Los Ángeles, ha confirmado que no podrá vestir el uniforme de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

A pesar de ser el principal candidato para ocupar el rol de utility en el cuadro interior, el jugador de 36 años no obtuvo la aprobación del seguro médico obligatorio que gestionan MLB y la Asociación de Peloteros.

El jugador compartió su frustración a través de sus redes sociales, destacando que en esta oportunidad los factores físicos pesaron más que su deseo de competir. "Hoy estoy bien triste... una verdadera lástima no poder representar a mi país y ponerme esa bandera en mi pecho. En esta ocasión, la edad no solo fue un número", escribió el infielder en una historia que acompañó con una fotografía suya portando el tricolor nacional.

La decisión de la aseguradora responde a un análisis detallado del perfil del pelotero. Para que un jugador participe, la empresa debe garantizar su contrato ante posibles lesiones durante el evento, una póliza que en el caso de Rojas debía cubrir un salario de 5.5 millones de dólares.

El historial físico del jugador fue determinante, ya que ha lidiado con diversas molestias en la parte inferior del cuerpo en las últimas temporadas. Las compañías de seguros evalúan minuciosamente factores como el tiempo pasado en la lista de lesionados y la presencia de condiciones crónicas. Al cumplir 37 años durante el desarrollo del torneo, el riesgo financiero fue considerado demasiado elevado para ser cubierto por las políticas del evento.

La ausencia de Rojas representa un golpe táctico para el mánager Omar López. El veterano venía de una actuación histórica en la pasada Serie Mundial contra Toronto, donde conectó un cuadrangular decisivo en el séptimo juego para empatar las acciones en la novena entrada y forzar los extrainnings. Su capacidad defensiva en múltiples posiciones y su bate oportuno eran vistos como herramientas fundamentales para las aspiraciones venezolanas en Miami.

Este será el segundo Clásico Mundial consecutivo que el "Miggy" se pierde por causas externas, tras haber tenido que retirarse de la edición 2023 para asumir la titularidad en el campocorto de los Dodgers tras la lesión de un compañero. Con esta noticia, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas entre los jugadores de cuadro disponibles antes de la publicación oficial de los rosters el próximo jueves 5 de febrero.

