Venezuela blinda su roster para el Clásico Mundial: Acuña Jr. y Chourio confirmados

La selección de Venezuela ha recibido noticias fundamentales de cara al Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. A través de su portal web, la Major League Baseball (MLB) confirmó que estrellas de la talla de Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Maikel García y Wilyer Abreu se uniformarán con la escuadra nacional para la cita que arranca el próximo 5 de marzo.

La novena criolla, dirigida por Omar López, está ubicada en el Grupo D y hará su debut el 6 de marzo ante Países Bajos en el loanDepot Park de Miami. En esta primera fase, Venezuela también deberá medirse ante los combinados de República Dominicana, Israel y Nicaragua.

A pesar de las confirmaciones de peso, el equipo sufrió una baja sensible en el cuadro interior. Los Astros de Houston decidieron que José Altuve no participe en esta edición para evitar el riesgo de una nueva lesión.

Esta postura del equipo tejano responde a los antecedentes de 2023, cuando el camarero sufrió una fractura en el pulgar izquierdo tras un pelotazo, lo que lo obligó a pasar por el quirófano y perderse los primeros 43 juegos de la temporada de Grandes Ligas en aquel entonces.

Aunque el mánager Omar López ha pedido cautela hasta que la MLB publique los rosters oficiales el próximo 5 de febrero, el panorama empieza a aclararse entre certezas y ausencias:

En espera: Eugenio Suárez y Luis Arráez, actualmente agentes libres, han manifestado su compromiso total, pero su estatus definitivo depende de su situación contractual.

Descartados: El lanzador Jesús Luzardo (Phillies) y el receptor Omar Narváez (Red Sox) no formarán parte del evento, según reportes de Sports Illustrated.

Plan de contingencia: El cuerpo técnico ha estado monitoreando a peloteros en ligas de Asia, México y el Caribe para cubrir posibles restricciones de última hora impuestas por las organizaciones de MLB.

El camino hacia la gloria mundialista entra en su fase definitiva. Con una mezcla de juventud explosiva y veteranía comprometida, la delegación venezolana se prepara para uno de los retos más exigentes de su historia deportiva reciente.

