Falla eléctrica afecta al Zulia y Táchira este 31 de enero: usuarios reportan sectores restablecidos

Gran parte del estado Zulia y varias zonas del occidente de Venezuela sufrieron un apagón total desde las 4:27 a.m. de este sábado 31 de enero.

El corte de energía afectó de manera inmediata la rutina de los ciudadanos, extendiéndose también a estados vecinos como Táchira, informó Noticias Al Día.

A partir de las 5:50 a.m., las autoridades iniciaron las labores para devolver la electricidad de forma gradual. El proceso de recuperación permitió que el servicio regrese poco a poco a distintos sectores, priorizando la estabilidad del sistema para evitar nuevas interrupciones.

Sectores con energía restablecida

El suministro eléctrico comenzó a normalizarse en varias zonas críticas. En Maracaibo, se reporta energía en sectores de la parroquia Manuel Dagnino, así como en las zonas norte y oeste de la ciudad.

Asimismo, en el municipio San Francisco, los habitantes confirmaron a través de redes sociales que el servicio ya está funcionando en diversos sectores.

Respuesta de las autoridades

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, informó que se activó un plan de contingencia de seguridad apenas ocurrió el evento. Equipos especializados de Corpoelec se desplegaron en la línea de transmisión que conecta Yaracuy con El Tablazo para localizar el origen del problema y trabajar en la reparación del sistema de generación y distribución.

Situación en los hospitales

A pesar del apagón, el balance en el sector salud es positivo. Hasta el momento, los centros hospitalarios de la región se mantienen operativos y no se han reportado incidentes ni emergencias derivadas de la falta de energía. Las autoridades continúan monitoreando estos centros para garantizar que sigan funcionando sin contratiempos.

Se espera que en las próximas horas se publique un informe final con el balance total de la situación. Por ahora, los técnicos siguen supervisando que la energía llegue de manera progresiva a todos los hogares zulianos y del occidente del país que aún permanecen a oscuras.

