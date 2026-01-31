Delcy Rodríguez aclara las excepciones a la Ley de Amnistía General: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado viernes una nueva Ley de Amnistía General que busca perdonar delitos vinculados a la violencia política ocurridos en el país.

El anuncio se realizó durante el acto de Apertura del Año Judicial 2026, donde la mandataria subrayó la importancia de este paso para la convivencia nacional.

Para concretar esta medida, Rodríguez solicitó formalmente la colaboración de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El objetivo es que, una vez se active la comisión especial para la Revolución de la Justicia en los próximos días, el Parlamento trabaje para aprobar este instrumento legal que promete cambiar el panorama jurídico y político del país.

Alcance de la amnistía: de 1999 al presente

La intención es perdonar hechos relacionados con la "violencia política". Esto incluye a personas involucradas en protestas, paros petroleros y otras acciones de confrontación, siempre y cuando sus faltas no se consideren delitos imperdonables según la ley.

Los límites del perdón

Siguiendo lo establecido en la Constitución, la amnistía no beneficiará a quienes hayan cometido crímenes graves. El éxito de esta ley dependerá de un filtro legal estricto que se discutirá en la Asamblea Nacional para asegurar que ningún beneficio sea otorgado fuera de los márgenes constitucionales.

Delitos que no tendrán beneficio

Existen cuatro categorías de delitos que quedan totalmente excluidos de cualquier perdón, sin importar el contexto en el que ocurrieron:

Homicidio : no habrá amnistía para casos de asesinatos.

: no habrá amnistía para casos de asesinatos. Corrupción : los delitos relacionados con el robo de fondos públicos o desfalco al Estado quedan fuera.

: los delitos relacionados con el robo de fondos públicos o desfalco al Estado quedan fuera. Tráfico de drogas : ningún procesado o condenado por narcotráfico podrá optar a este beneficio.

: ningún procesado o condenado por narcotráfico podrá optar a este beneficio. Violaciones graves a los Derechos Humanos: los casos de tortura o crímenes de lesa humanidad son innegociables y no podrán ser perdonados.

