Diputado Faría sobre la Ley de Hidrocarburos: La mayoría de los ingresos se quedarán en Venezuela

El diputado y economista Jesús Faría aclaró durante el programa Café en la Mañana los objetivos fundamentales de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Ante las interrogantes sobre la apertura a la inversión extranjera, Faría informó que el modelo liderado por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, garantiza que la riqueza del país se traduzca en bienestar social inmediato y no en fuga de capitales.

Faría enfatizó que, aunque se reconoce el derecho de las empresas privadas a obtener ganancias (esencia de cualquier inversión), el diseño legal asegura que el Estado mantenga el control del beneficio mayoritario:

Las transnacionales tendrán su margen de utilidad, pero el grueso del ingreso fiscal y operativo se quedará en Venezuela.

Aquí hay modelo claro, esto no es para enriquecer a las transnacionales, obviamente, la transnacionales tienen. Que hacer un negocio, tienen que sacar una ganancia,

El diputado recordó que este esquema respeta la esencia de la política iniciada por el Comandante Chávez, donde la inversión privada es un vehículo para el desarrollo nacional, no un fin en sí mismo.

El objetivo es que la acción del inversionista golpee positivamente dos áreas críticas: el salario de los trabajadores y la base productiva del país.

Cuando el Comandante Chávez también estaban en ganancia contempladas es la esencia de las inversiones cuando lo hace una empresa privada, pero el ingreso, el mayor impacto de esa actuación y esa acción del inversionista se va a quedar en el país.

Bajo la dirección de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, se han estructurado dos fondos que canalizarán los ingresos petroleros de forma estratégica:

Para el diputado Faría, la creación de estos fondos define el rumbo de la Revolución en esta nueva etapa.

El tema de los salarios y el tema del desarrollo ahí se crearon dos fondos soberanos, el gobierno bajo la dirección de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, encargaron que apuntan en dos direcciones que son claves para entender cuál es nuestro proyecto histórico, lo social, y la base para lo productivo.

