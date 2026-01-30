Más de 300 venezolanos repatriados llegan al país: provienen de Arizona

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 30 de enero, regresaron al país más de 300 venezolanos repatriados desde Arizona en Estados Unidos (EEUU).

A través de su cuenta en Instagram, el minicterio de Interior, Justicia y Paz difundió los detalles sobre la llegada de este nuevo vuelo con migrantes venezolanos.

Vuelo de repatriación Nº 105

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, se trata del vuelo Nº 105 dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria, que tiene como objetivo la reunificación familiar de los venezolanos.

Asimismo, señala que en esta oportunidad regresaron al país un total de 309 venezolanos deportados desde la ciudad de Phoenix, Arizona en EEUU.

A su arribo al país, los venezolanos repatriados fueron recibidos en el aeropuerto de Maiquetía por los diferentes órganos de seguridad ciudadana junto a las diferentes instituciones del Estado venezolano.

