Venezuela rechaza nueva Orden Ejecutiva de EEUU contra países que comercien con Cuba: Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió este viernes un comunicado oficial para manifestar su firme rechazo a la reciente Orden Ejecutiva dictada por el Gobierno de los Estados Unidos.

La medida busca imponer sanciones punitivas contra aquellas naciones que mantengan relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba.

Violación al derecho internacional

En el texto, Caracas califica la acción de Washington como una coacción que atenta contra la soberanía de los Estados y la libertad de comercio global.

En el comunicadoVenezuela sostiene que cualquier medida que limite el intercambio de bienes y servicios constituye una violación a los principios fundamentales que rigen el comercio internacional.

El documento enfatiza que el libre comercio entre naciones soberanas no debe estar sujeto a presiones que impidan el desarrollo económico de los pueblos.

Solidaridad con La Habana

El Ejecutivo venezolano aprovechó el pronunciamiento para expresar su solidaridad con el pueblo cubano, tildando de "despropósito" que Estados Unidos considere a la isla como una amenaza a su seguridad nacional.

"Hacemos un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza", reza parte del comunicado fechado en Caracas.

Finalmente, el Gobierno venezolano advirtió que estas medidas entrañan "graves amenazas" contra la existencia de Cuba como nación, reafirmando su alianza política y económica con la administración de La Habana.

A continuación el comunicado:

