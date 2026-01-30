Emergencia nacional: Trump impone aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este jueves una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la situación en Cuba, calificándola como una amenaza extraordinaria para la seguridad del país.

La medida establece un mecanismo punitivo para imponer aranceles a cualquier nación que suministre petróleo a la isla, ya sea de forma directa o indirecta según informa la agencia EFE.

Contexto político

La Casa Blanca justifica esta asfixia económica bajo el argumento de que La Habana apoya a agentes malignos y grupos terroristas que buscan desestabilizar a Estados Unidos.

El mandatario republicano asegura que el colapso del sistema cubano es inminente tras el fin de los envíos de combustible desde Caracas, una estrategia que considera importante para forzar un cambio de gobierno.

¿Qué dice Cuba?

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las intimidaciones y calificó la intervención estadounidense en la región como un acto de terrorismo, advirtiendo que su gobierno no realizará concesiones políticas bajo coacción.

Mientras tanto, países como México han comenzado a sentir la presión, suspendiendo cargamentos de crudo programados ante el riesgo de enfrentar represalias comerciales por parte de su principal socio económico.

