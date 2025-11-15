¡Nuevos acuerdos comerciales! EEUU reducirá aranceles a productos textiles y alimenticios de cuatro países latinos: descubre cuáles

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva etapa en el comercio agrícola con Estados Unidos comienza con la decisión del presidente Donald Trump de reducir los aranceles a ciertos productos básicos.

Entre ellos destacan el café y los plátanos, junto a otros alimentos y fibras textiles, beneficiando a cuatro países de América Latina con relevancia exportadora hacia el mercado estadounidense.

La información fue obtenida del portal web EL CEO, que recopiló datos oficiales y declaraciones de la administración estadounidense sobre esta medida.

Cambios en la política arancelaria

El gobierno de Trump anunció la eliminación o reducción inmediata de tarifas sobre productos agrícolas esenciales importados, incluyendo café, plátanos, carne de res, y frutas como tomates, aguacates, cocos, naranjas y piñas.

Una orden ejecutiva instruye al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial a suspender temporalmente los altos gravámenes y evaluar el impacto económico para aliviar la presión inflacionaria sobre los consumidores estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que el anuncio busca facilitar la entrada de productos no cultivados en Estados Unidos, destacando que el café y las bananas están entre ellos. El cambio refleja un giro en la postura de Trump, que antes defendía estos aranceles para proteger la industria y empleo nacional.

Países involucrados y efectos

Los países afectados por esta reducción son Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Honduras, que juntos aportan la mayoría de las importaciones de plátanos al mercado estadounidense, hasta ahora gravadas con tarifas adicionales de entre 10% y 15%.

En el caso del café, Brasil enfrenta un arancel del 50%, Vietnam del 20% y Colombia del 10%, penalizaciones que elevaron el costo del producto para el consumidor final y afectaron el nivel de consumo.

Con esta medida, se busca una contención en los precios internos y un alivio para consumidores estadounidenses, además de reforzar las relaciones comerciales con socios latinoamericanos a través de acuerdos firmados recientemente, donde también se incluyen productos textiles

