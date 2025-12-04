Satena suspende temporalmente sus vuelos hacia Valencia: detalles de la decisión

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea internacional, Satena anunció la suspensión de sus vuelos desde y hacia Valencia, estado Carabobo.

A través de sus redes sociales, la aerolínea colombiana difundió un comunicado en el que detalla los motivos de la medida.

Satena suspende vuelos a Venezuela

De acuerdo con la información dada en el comunciado, "esta medida responde a reportes confirmados de itnerferencias en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves".

Asimismo, señala que "el NOTAM A0143/25 advierte sobre actividades de jamming y spoofing que están afectando señales GPS/GNSS, incluyendo WAAS, GBAS y ADS-B, dentro de un área específica del Caribe y a diferentes niveles de vuelo".

Adicionalmente, resalta que "estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región".

¿Qué hacer con los boletos?

En este sentido, la aerolínea Satena indicó que la medida de suspensión es de carácter temporal, "con el propósito de proteger a sus pasajeros, tripulación y operación".

Agrega que durante la suspensión de estos vuelos desde y hacia la ciudad de Valencia, en Venezuela, "los viajeros con vuelos programados podrán solicitar la devolución total del valor del tiquete a través de los canales oficiales".

Canales oficiales de Satena:

www.satena.com

Contact Center nacional: (601) 918-6030 / (601) 794-221

WhatsApp: (+57) 323-322-0006

