Nueva York activa su magia: descubre la guía esencial de eventos para celebrar la Navidad 2025

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, se transforma en un mágico paisaje invernal, ofreciendo una variedad inigualable de eventos y actividades que encantan a visitantes de todo el mundo.

Prepárese para experimentar la Navidad 2025 en Nueva York en su máximo esplendor.

El punto culminante de la temporada llega con la majestuosa iluminación del Árbol de Navidad del Rockefeller Center.

Este evento multitudinario programa su ceremonia principal para el miércoles 3 de diciembre de 2025, atrayendo a miles de personas a Midtown Manhattan, indica el Rockefeller Center.

La gigantesca abeto, con sus miles de luces LED, permanece como el corazón de las festividades, invitando al patinaje sobre hielo en la famosa pista a sus pies, una tradición que fascina a grandes y pequeños.

Cerca de allí, el Radio City Music Hall acoge de nuevo el legendario Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes.

Este espectáculo icónico celebra su centenario, ofreciendo un derroche de música, baile y precisión que define la experiencia navideña neoyorquina, con funciones programadas desde principios de noviembre hasta principios de enero, detalla NuevaYork.com.

Luces deslumbrantes y mercados festivos de Nueva York

Más allá de Midtown, la ciudad despliega un sinfín de atracciones que capturan la esencia de la temporada festiva.

Dyker Heights, Brooklyn: Un recorrido por este encantador barrio residencial es imprescindible, famoso por las impresionantes luces navideñas y decoraciones que sus vecinos exhiben en sus hogares.

Muchos operadores turísticos ofrecen visitas nocturnas, lo que facilita sumergirse en este espectáculo de luces único, indica anuevayork.com.

Mercados navideños: Inspirados en los mercados europeos, lugares como el Bank of America Winter Village en Bryant Park y el Union Square Holiday Market son paradas obligatorias.

Estos mercados brindan a los visitantes la oportunidad de adquirir regalos artesanales, deleitarse con delicias culinarias de temporada y, en el caso de Bryant Park, disfrutar de la popular pista de hielo gratuita, señala Secret NYC.

Escaparates en la Quinta Avenida: Las grandes tiendas por departamentos, como Saks Fifth Avenue y Macy's, presentan escaparates navideños elaborados (Christmas Windows), auténticas obras de arte visual que narran historias de la temporada.

Saks Fifth Avenue complementa sus vitrinas con un impresionante espectáculo de luces en su fachada, que se puede apreciar a partir de la última semana de noviembre.

Cultura y clásicos navideños para festejar en Nueva York

La Navidad 2025 también resalta la vibrante escena cultural de Nueva York. El New York City Ballet presenta su aclamado El Cascanueces en el Lincoln Center, una producción de George Balanchine que sigue encantando a nuevas generaciones, indica partir-a-new-york.com.

Además, el Cirque du Soleil regresa con su espectáculo navideño “Twas The Night Before…”, ofreciendo acrobacias de clase mundial en el Madison Square Garden.

Para los amantes del arte, el Museo Metropolitano de Arte (The Met) exhibe su tradicional árbol de Navidad y el belén barroco napolitano.

