Ministerio de Educación publica lista de nuevos jubilados: consulte aquí si salió beneficiado

Este proceso de jubilación marca el cierre de un ciclo para numerosos trabajadores del personal obrero 

Por Jennifer James
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 04:03 pm
La comunidad educativa y, en particular, el personal de apoyo que labora en las instituciones a nivel nacional, recibieron una importante actualización.

A través de su cuenta de Telegram, el Ministerio de Educación (MPPE) hizo pública la lista de los nuevos funcionarios que alcanzan su derecho a la jubilación.

Este anuncio concierne específicamente al personal obrero, cuyas funciones son esenciales para el mantenimiento y el buen funcionamiento diario de las escuelas y colegios en todo el país.

Nuevos jubilados del personal obrero 

Este proceso de jubilación marca el cierre de un ciclo para numerosos trabajadores que dedicaron gran parte de su vida al servicio de la educación desde sus puestos de mantenimiento, cocina y limpieza.

A continuación, la lista de jubilados es la siguiente: 

La publicación de esta lista no solo formaliza su retiro, sino que también activa los procedimientos necesarios para asegurar que los nuevos jubilados puedan acceder a sus beneficios y pensiones de manera oportuna.

El listado de nuevos jubilados del Ministerio de Educación lo puedes encontrar en el canal de Telegram del MPPE. Haz clic en el siguiente enlace (https://t.me/pagosmppe) para descargarlo.

Jueves 04 de Diciembre - 2025
