Migrantes

Vuelo 96: aterriza un nuevo avión con repatriados desde México este 4 de diciembre

Entre los repatriados viajaban hombres, mujeres y más de cien niños, todos con el deseo de reencontrarse con su familia y retomar su vida en su tierra natal.

Por Jessica Molero
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 02:58 pm
Repatriados vuelo 96 Venezuela
Foto: Cortesía

El reciente arribo del vuelo 96 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía con un total de 259 venezolanos que regresaron desde México en un operativo que reafirma la intención del Gobierno de atender a quienes buscan volver al país. 

La aeronave trasladó a 76 hombres, 79 mujeres y 104 niños. Las autoridades destacaron que este grupo forma parte de las personas que solicitaron apoyo para su retorno, y que el operativo se desarrolló siguiendo protocolos de seguridad y logística previamente establecidos.

La llegada del vuelo 96 estuvo acompañada por equipos de diferentes cuerpos de seguridad, quienes brindaron apoyo durante la recepción. 

Pasos del protocolo al llegar a Venezuela con la Gran Misión Vuelta a la Patria

Una vez en tierra, los viajeros ingresaron al llamado túnel migratorio, un espacio donde se realiza una entrevista individual para evaluar su situación. Luego recibieron chequeos médicos, orientación institucional y asistencia social. Finalmente, fueron trasladados a sus residencias a través de unidades oficiales destinadas para este tipo de operativos.

El operativo del vuelo 96 forma parte de un programa que busca proteger a los venezolanos en situación vulnerable fuera del país. Las autoridades recordaron que estos procesos se llevan a cabo de manera constante, asegurando que cada persona reciba atención inmediata y adecuada desde que baja del avión hasta su llegada al destino final.

 

La Gran Misión Vuelta a la Patria reiteró que continuará ejecutando vuelos como este para apoyar a quienes desean retornar. Según las directrices del Gobierno venezolano, el objetivo es facilitar el regreso digno de los ciudadanos y brindarles acompañamiento durante su reintegración. 
 

Jueves 04 de Diciembre - 2025
