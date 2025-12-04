Vuelo 96: aterriza un nuevo avión con repatriados desde México este 4 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El reciente arribo del vuelo 96 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía con un total de 259 venezolanos que regresaron desde México en un operativo que reafirma la intención del Gobierno de atender a quienes buscan volver al país.

La aeronave trasladó a 76 hombres, 79 mujeres y 104 niños. Las autoridades destacaron que este grupo forma parte de las personas que solicitaron apoyo para su retorno, y que el operativo se desarrolló siguiendo protocolos de seguridad y logística previamente establecidos.

La llegada del vuelo 96 estuvo acompañada por equipos de diferentes cuerpos de seguridad, quienes brindaron apoyo durante la recepción.

Pasos del protocolo al llegar a Venezuela con la Gran Misión Vuelta a la Patria

Una vez en tierra, los viajeros ingresaron al llamado túnel migratorio, un espacio donde se realiza una entrevista individual para evaluar su situación. Luego recibieron chequeos médicos, orientación institucional y asistencia social. Finalmente, fueron trasladados a sus residencias a través de unidades oficiales destinadas para este tipo de operativos.

El operativo del vuelo 96 forma parte de un programa que busca proteger a los venezolanos en situación vulnerable fuera del país. Las autoridades recordaron que estos procesos se llevan a cabo de manera constante, asegurando que cada persona reciba atención inmediata y adecuada desde que baja del avión hasta su llegada al destino final.

La Gran Misión Vuelta a la Patria reiteró que continuará ejecutando vuelos como este para apoyar a quienes desean retornar. Según las directrices del Gobierno venezolano, el objetivo es facilitar el regreso digno de los ciudadanos y brindarles acompañamiento durante su reintegración.



