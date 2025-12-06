Mercal activa cuatro bodegas móviles este 6 de diciembre: horario y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Este operativo se concentra principalmente en cuatro puntos simultáneos en los estados de Apure, Aragua y Miranda, además de un punto en el Municipio Libertador.

Las jornadas se realizarán de manera durante el día de hoy, sábado 06 de diciembre de 2025, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas de Mercal para éste sábado

Puntos de venta en la región Capital

En la Gran Caracas, la Bodega Móvil tendrá dos ubicaciones clave:

Parroquia Petare : el operativo se instalará frente a la Urbanización Terrazas del Ávila, en el Barrio Metropolitano.

: el operativo se instalará frente a la Urbanización Terrazas del Ávila, en el Barrio Metropolitano. Municipio Libertador: los vecinos podrán acercarse a Las Manzanas, detrás de la Alcabala, cerca del Estadio Carabobo. Ambos puntos arrancarán a las 10:00 AM.

Rutas cubiertas en el interior del país

Mercal también extenderá su alcance a dos estados del interior.

En el estado Apure, la jornada se realizará en la Parroquia El Recreo, específicamente en la Avenida 5 de Julio del sector El Recreo, en San Fernando.

Por su parte, el estado Aragua contará con un punto en la Parroquia Pedro José Ovalles, ubicado en la Avenida San Luis del Municipio Maracay. La hora de inicio para ambas zonas es también a las 10:00 AM.

Venta especial de pescado

Adicionalmente, se llevará a cabo una jornada de venta de productos del mar bajo el programa "Caricuao Come Pescado".

Este operativo se centrará en la Casa Comunal Lanceros de la Victoria, en la UD4, a partir de las 9:00 de la mañana.

Los precios de los rubros varían desde 850 bolívares (bs) por la Cojinua Pequeña (Peq), hasta 2.100 bs para el Mero Aleta Amarilla, ofreciendo opciones como Jurel Entero, Cachama, Merluza y Pargo Rojo.

