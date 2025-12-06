Trámite migratorio se moderniza en México: completa tu formulario en línea antes de abordar

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de México dio un paso importante hacia la modernización de trámites migratorios. Desde el 26 de noviembre de 2025, el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) que viajan al extranjero está disponible en versión digital.

Esta medida busca agilizar el proceso antes de abordar un vuelo y reducir las largas filas en los aeropuertos.

El FEM digital permite a los viajeros llenar y descargar su comprobante desde un celular, tablet o computadora. Así, los pasajeros pueden presentar su documento de manera inmediata al personal del aeropuerto, sin necesidad de imprimirlo previamente.

Cómo llenar el FEM digital paso a paso

Acceso al formulario: El FEM digital está disponible en el sitio oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) en https://www.inm.gob.mx/fem/ y mediante códigos QR ubicados en los aeropuertos internacionales. Inicio del formulario: Los usuarios con cuenta Llave MX pueden precargar automáticamente sus datos personales. Los que no tengan cuenta pueden seleccionar “Iniciar formulario sin Llave MX”. Ingreso de información: El formulario solicita los mismos datos que el formato físico: nombre completo, documentos de identificación, información del vuelo, país de destino y motivo del viaje. Si se viaja con acompañantes al mismo destino, la plataforma guarda la información del vuelo para no repetirla. Descarga del comprobante: Una vez completado, el sistema genera un comprobante digital que se puede mostrar directamente al personal del aeropuerto para continuar con el abordaje.

Beneficios del formato digital

El FEM digital ofrece múltiples ventajas:

Agilidad en el proceso : Evita filas largas y reduce tiempos de espera en el aeropuerto.

Comodidad : Se puede completar desde cualquier dispositivo, sin depender del formato impreso.

Seguridad : Los datos se almacenan de manera segura y se pueden precargar con Llave MX.

Flexibilidad: Durante el periodo de transición, los viajeros pueden usar tanto el formato digital como el físico.

Transición y adopción

Aunque ambos formatos estarán disponibles temporalmente, la meta del INM es reemplazar completamente la versión en papel.

Entre enero y octubre de 2025, el INM registró 3.9 millones de salidas del país, de las cuales el 95 % fueron por vía aérea.

Con la digitalización, el organismo busca mejorar la experiencia de los viajeros y reducir los tiempos de espera significativamente.

Recomendación para los viajeros

Las autoridades recomiendan a quienes planean salir de México llenar el Formato Estadístico para Mexicanos en línea antes de llegar al aeropuerto.

Este trámite rápido y seguro permite que los pasajeros ahorren tiempo, eviten contratiempos y presenten su comprobante digital de manera inmediata al personal de abordaje.

