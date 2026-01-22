Cómo la nueva normativa del DHS facilita la visa R-1: conoce quiénes se benefician

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva regla provisional que cambia las reglas del juego para miles de trabajadores religiosos extranjeros.

Esta nueva medida elimina el requisito de haber residido en el extranjero durante un año, que antes complicaba la labor de clérigos y personal ministerial en Estados Unidos.

Visa R-1: una medida estratégica para la libertad religiosa

Bajo la dirección de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el DHS implementó este cambio el 14 de enero de 2026.

Esta normativa tiene como objetivo reducir las interrupciones críticas en los servicios que ofrecen iglesias, sinagogas, mezquitas y otras comunidades de fe en todo el país.

Antes, los trabajadores con estatus R-1 (no inmigrantes) que alcanzaban su límite máximo de permanencia de cinco años debían salir de Estados Unido y residir físicamente en el extranjero durante al menos 12 meses antes de poder solicitar un nuevo periodo de estatus R-1.

Con la nueva regla, aunque los trabajadores todavía tienen que salir del país al agotar sus cinco años, ya no hay un tiempo mínimo de espera en el extranjero para solicitar la readmisión.

Beneficios clave de la nueva normativa del DHS

Continuidad operativa: Las organizaciones religiosas ya no perderán a su personal clave por un año completo.

Flexibilidad ante retrasos: Ayuda a mitigar el impacto de los largos tiempos de espera en la categoría de visa de inmigrante EB-4, que ha enfrentado serios retrocesos en los últimos años.

Cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14205: Esta medida respalda la creación de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, establecida por la administración actual para proteger la libertad de culto.

Impacto en el futuro de la visa R-1 y EB-4

Aunque esta reforma facilita el regreso de trabajadores no inmigrantes, el sistema todavía enfrenta algunos desafíos estructurales.

El Congreso continúa revisando el proyecto de ley bipartidista conocido como la Ley de Protección de la Fuerza Laboral Religiosa, que tiene como objetivo permitir que estos trabajadores puedan extender su estatus sin necesidad de salir del país mientras sus solicitudes de residencia permanente (Green Card) están en proceso.

Por el momento, el DHS está invitando al público a enviar sus comentarios sobre esta regla provisional durante un periodo de 60 días, lo que brinda a la comunidad religiosa la oportunidad de compartir su perspectiva sobre cómo estas políticas pueden seguir mejorando la eficiencia del sistema migratorio.

