El nuevo costo de la rapidez: lo que deberás pagar ahora a USCIS para evitar esperas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha hecho un cambio importante en los costos de sus servicios.

En una alerta oficial publicada en su sitio web, la agencia anunció un aumento en las tarifas de procesamiento prioritario (Premium Processing).

Esta medida busca ajustar los precios a la inflación actual y mejorar la eficiencia operativa de la institución.

¿Y qué es exactamente el procesamiento prioritario?

El procesamiento prioritario es un servicio opcional que permite a ciertos solicitantes de visas y beneficios migratorios acelerar el tiempo de respuesta de su trámite.

Al pagar esta tarifa adicional, USCIS se compromete a emitir una resolución (ya sea una aprobación, una solicitud de evidencia o una intención de denegación) en un plazo más corto, que generalmente varía entre 15 y 45 días calendario, dependiendo del formulario.

Según la información brindada por USCIS, este aumento se debe a la Ley de Estabilización de USCIS, que autoriza a la agencia a hacer ajustes cada dos años basados en el Índice de Precios al Consumidor.

Trámites afectados y nuevos montos de procesamiento prioritario en USCIS

Este ajuste afecta de manera directa a empleadores y profesionales que utilizan el Formulario I-907, Solicitud de Servicio de Procesamiento Prioritario. Los nuevos montos varían según el tipo de beneficio que se solicite:

Formularios I-129 (trabajadores no inmigrantes): Para visas como la H-1B, L-1, O-1 y TN, la tarifa ha aumentado de $2.500 a $2.805.

En el caso de las visas para trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas (H-2A y H-2B), el costo ha subido de $1.500 a $1.685.

Formulario I-140 (inmigrantes basados en el empleo): Los profesionales que buscan la residencia permanente bajo categorías de prioridad ahora deben abonar $2,805, un aumento respecto a los $2.500 anteriores.

Formulario I-539 (cambio o extensión de estatus): Estudiantes y visitantes de intercambio que deseen acelerar su trámite verán un incremento de $1.750 a $1.965.

Formulario I-765 (autorización de empleo): Algunos estudiantes con solicitudes de OPT o STEM OPT enfrentarán un aumento de $1.500 a $1.685.

¿Cuál es el impacto que tiene este aumento en los solicitantes?

USCIS utiliza los ingresos de estas tarifas para contratar más personal, actualizar sus sistemas tecnológicos y disminuir los retrasos en el procesamiento de casos.

La agencia advierte que cualquier Formulario I-907 que se reciba con la tarifa incorrecta (la anterior al ajuste) será rechazado automáticamente, lo que podría causar demoras importantes en los planes de viaje o contratación de los solicitantes.

