Denuncian robos de salario en California: patrones engañan a trabajadores indocumentados

Según reportes de este mes de enero de 2026, muchas personas que esperan por trabajo cada día en las afueras de las tiendas como Home Depot, están siendo víctimas de engaños.

Los patrones los contratan para obras de construcción o limpieza, pero al terminar la jornada, los dejan esperando y no les dan ni un dólar, aprovechando que los trabajadores tienen miedo de reclamar a las autoridades competentes, pues su estatus migratorio se los impide.

Esta situación ha empeorado desde que las autoridades federales intensificaron su presencia en las zonas de trabajo. Organizaciones en Pomona y Los Ángeles señalan que, cada semana, reciben entre uno y tres reportes nuevos de personas que fueron estafadas.

Los empleadores utilizan la amenaza de llamar al ICE como una herramienta para no pagar lo acordado, sabiendo que el trabajador prefiere perder su dinero antes que arriesgarse a ser detenido y deportado.

Nuevas leyes contra los patrones abusivos

A partir del 1 de enero de 2026, han entrado en vigor leyes más duras en California para frenar el robo de sueldo. La nueva ley SB 261 ahora permite que el Comisionado Laboral castigue a los empleadores con multas que triplican el monto de la deuda si no pagan en un plazo de 180 días. Además, la ley protege a todos los trabajadores por igual: no importa si no tienes papeles, tienes el mismo derecho a cobrar el salario mínimo, que este año subió a 16.90 dólares por hora en todo el estado.

Jesús, un jornalero afectado, contó su penosa situación:

«Me prometieron 2.000 dólares por terminar todo el trabajo de una casa, pero después de dos semanas solo me dieron 900 y me dijeron que si seguía molestando llamarían a la policía».

El peligro de los trabajos temporales

Los jornaleros que buscan empleo en las calles son los más vulnerables a estos abusos.

Los activistas recomiendan a los trabajadores anotar siempre la placa del vehículo del patrón y, si es posible, tomar una foto del lugar donde están trabajando. Estas pruebas son fundamentales para que las clínicas legales puedan presionar al empleador y recuperar el dinero robado.

Portavoz del Centro de Oportunidad de Pomona, explicó:

«Desde que el ICE empezó a rondar los Home Depot, el robo de salario subió un 40%. Los patrones malos saben que la gente tiene miedo y se aprovechan de eso para no pagar».

