Home Depot retira del mercado un artículo defectuoso: revisa si lo compraste y qué debes hacer

Las tiendas de Home Depot en Estados Unidos (EEUU) se han visto en la necesidad de retirar un destacado artículo comercializado por una reconocida empresa líder en productos de escalada y seguridad, Werner.

Resulta que Home Depot tenía la exclusividad de venta de unas escaleras que se ha revelado están defectuosas y que se vendieron entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, como lo reseña el portal de Telemundo Atlanta.

Esto, debido a un mecanismo de bloqueo que puede fallar, lo que podría causar que los usuarios caigan y se lesionen.

Más específicamente, la propia empresa Werner anunció que se está retirando del mercado más de 122.250 escaleras Multi-Max Pro, la cuales vienen en tamaños de 20 pies y 24 pies.

Las mismas contaban con precios entre 200 y 281 dólares.

El retiro se está realizando en cooperación con los reguladores federales de productos de consumo.

Vale la pena destacar que, los modelos ALMP-16IAA y ALMP-18IAA Multi-Max Pro actualmente ofrecidos a la venta tienen un diseño diferente y no están incluidos en el retiro.

Advertencia y detalles sobre el retiro

Werner advirtió los propietarios de las escaleras que están siendo retiradas y deben dejar de usarlas de inmediato, aunque no hayan presentado problemas.

Las escaleras tienen las siguientes características:

Son plateadas con una parte superior azul y una etiqueta azul en el riel lateral con un óvalo que contiene la palabra “Werner” y “MULTI MAX PRO”. Los números de tamaño y modelo son ALMP-20IAA o ALMP-24IAA y tienen una cuerda negra larga en la parte trasera.

Se informó que han recibido 18 informes de caídas, incluidos 14 informes de lesiones que resultaron en contusiones, laceraciones, lesiones en la cabeza y fracturas en la muñeca, pierna y costillas.

Proceso de reembolso

Si los consumidores creen que poseen una escalera que está siendo retirada, pueden llamar a Werner al 888-624-1907 de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde (este), de lunes a viernes.

O enviar un correo electrónico a [email protected].

El número de retiro es 25-431.

Además, los que hayan adquirido este producto y deseen obtener su compensación, deben registrarse en www.wernerco.com/recalls para comenzar el proceso de reembolso completo.

La empresa con sede en Illinois explicó que, una vez que los propietarios hayan desechado adecuadamente sus escaleras, según las instrucciones, se emitirá un cheque por el reembolso completo.

Regístrese para el retiro - Si su escalera se ve afectada, comience el proceso de registro, que incluye cargar una foto de la etiqueta de su(s) escalera(s) que muestre el número de modelo para su verificación. Revisar y confirmar - Revisamos su registro y, si se confirma, le enviaremos un correo electrónico con un enlace donde complete su registro proporcionando una prueba de eliminación segura de la(s) escalera(s) a nuestro cargo y podemos documentar cualquier tarifa de eliminación en la que haya incurrido. Recibo opcional - También puede cargar un recibo o factura por la compra de la(s) escalera(s). No se requiere un recibo para participar en el retiro o calificar para un reembolso del precio de compra. Revisión y reembolso - Revisamos el registro completo y, si es válido, le enviamos un reembolso completo más el reembolso de las tarifas de eliminación razonables a través de un cheque físico.

Para más información visite: Werner Recalls 20’ and 24’ Multi-Max Pro Multi-Purpose Ladders Due to Fall Hazard | CPSC.gov.

