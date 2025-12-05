Impuestos 2026: IRS explica cómo puedes agilizar reembolsos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) instó a los contribuyentes a organizar sus finanzas con antelación ante el inminente inicio de la temporada de impuestos y los cambios que traerá la legislación "Big Beautiful Bill".

El IRS sugiere el uso de depósito directo y la presentación electrónica para agilizar reembolsos y minimizar errores. Prepararse ahora evita sanciones y asegura la precisión en las declaraciones.

¿Por qué insta el IRS a la organización financiera anticipada?

El IRS insta a los contribuyentes a organizar sus finanzas para evitar errores y asegurar reembolsos rápidos antes de la fecha límite del 15 de abril de 2026.

Un comunicado del IRS señala: “Un poco de trabajo previo en la preparación de la documentación y la organización de la información ahora puede ayudarte a presentar las declaraciones de impuestos de forma rápida y precisa”.

La organización de los registros tributarios ayuda a los contribuyentes a presentar declaraciones completas y precisas. El IRS resalta que evitar errores podría evitar sanciones y retrasar los reembolsos.

¿Qué modificaciones fiscales deben considerar los contribuyentes?

El IRS resalta la importancia de planificar la declaración anual para atender los cambios importantes que contiene la legislación "Big Beautiful Bill". Esta nueva ley incluye modificaciones significativas en impuestos, créditos y deducciones federales.

El IRS y el Departamento del Tesoro trabajan para orientar a los contribuyentes sobre nuevas deducciones fiscales. Estas incluyen la exención de impuestos sobre las propinas, la exención de impuestos sobre las horas extras, la exención de impuestos sobre los intereses de los préstamos de automóviles y una nueva deducción temporal para personas mayores.

¿Cómo se puede agilizar el reembolso?

El IRS recomienda la presentación electrónica y la configuración del depósito directo para agilizar reembolsos y reducir errores en la temporada de impuestos 2026. El IRS ha emprendido una campaña para eliminar los cheques de reembolso en papel y transitar hacia medios electrónicos, exclusivamente.

Los contribuyentes deben confirmar la información de su cuenta para recibir reembolsos y considerar el uso de software o el apoyo de profesionales de impuestos confiables una vez que los formularios estén listos. Esto acelera el procesamiento y reduce los errores.

¿Qué información se debe recopilar antes del 15 de Abril?

Para estar listo antes de la fecha límite del 15 de abril de 2026, los contribuyentes deben recopilar y organizar sus registros tributarios. Deben mantener un registro organizado de sus deducciones, recibos, donaciones caritativas, gastos educativos o médicos.

También es vital respaldar los créditos y deducciones de la declaración. Se necesita recopilar información de cuentas bancarias, formularios W-2 de empleadores, formularios 1099 de bancos y otros pagadores, y registros de transacciones de activos digitales.

