Actualizan requisitos para la jubilación del personal del Ministerio de Educación: aplica para docentes y obreros

La dirección general de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio para la Educación dio a conocer los requisitos que deben entregar los docentes y personal obrero para solicitar la jubilación.

Por medio de una circular emitida por la cartera educativa en Telegram, destacando que el documento detalla los años de servicio, condiciones especiales para planteles rurales o privados, y la base legal vigente para optar al beneficio.

El personal docente deberá entregar los siguientes requisitos:

Planilla de solicitud

Copia de la Cédula de Identidad (legible)

25 años de servicios, sin importar la edad.

20 años de servicios en plantel con código rural (colegios rurales o difícil acceso, para obtener un beneficio de cinco años adicionales).

Años de servicio en planteles privados: serán considerados hasta un máximo de seis años, siempre y cuando no sean simultáneos en servicios educativos del sector oficial.

Mientras que el personal administrativo y obrero debe entregar los siguiente:

Planilla de solicitud.

Copia de la Cédula de Identidad (legible).