¿Cuándo inician las vacaciones navideñas? Fecha clave del Ministerio de Educación

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 publicado por el Ministerio de Educación, se acercan las vacaciones navideñas.

Se debe recordar que desde septiembre de 2025, se estructuró en tres momentos pedagógicos.

¿Cuándo inician las vacaciones navideñas?

El cronograma incluye como periodos de descanso y asueto "Vacaciones de Navidad" a partir del 15 de diciembre de 2025.

Esta información quedó ratificada en octubre de 2025, por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente.

El titular de la cartera ministerial detalló que, una vez finalizado el periodo de asueto, los estudiantes deberán retornar a las aulas el 12 de enero de 2026.

La vuelta a las aulas en enero marca el inicio del 2.º momento pedagógico del año escolar.

El año dividido en estos momentos pedagógicos.

El inicio de clases en septiembre hasta el 15 de diciembre.

Comienzo de actividades el 12 de enero de 2026, tras las vacaciones de Navidad.

El calendario completo se extiende hasta julio de 2026.

