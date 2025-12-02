¡Récord de compras! Black Friday 2025 superó las ventas del año anterior

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, reveló detalles del desarrollo Black Friday 2025.

A través de su cuenta en Telegram informó sobre el crecimiento de las compras en Venezuela.

Black Friday 2025 superó las ventas del año anterior

Al respecto, Rodríguez precisó que las cifras de ventas superaron notablemente las expectativas, registrando un incremento del 34% con relación a las compras realizadas durante el año 2024.

"Ni el terrorismo psicológico ni las amenazas groseras del hegemón podrán con Venezuela. Seguimos juntos recuperando nuestra economía con esfuerzo propio", escribió con la publicación.

Tecnología, electrodomésticos y vestimenta, entre los más buscados durante el Black Friday

Por otra parte, Emilio Conde, presidente ejecutivo del grupo Mantex Metropolis, aseguró en declaraciones a Unión Radio que los artículos más buscados durante esta temporada de ofertas fueron tecnología y electrodomésticos.

En su balance, Conde también mencionó calzado y vestimenta, ubicándose detrás de la línea blanca y marrón de electrodomésticos.

Asimismo, el presidente de Mantex indicó que en Caracas hubo un aumento de entre 10 y 12% de afluencia de visitantes en los centros comerciales, en comparación con las cifras del año pasado.

‘’Cada tienda realiza o diseña su estrategia de precios para el Black Friday. Empiezan con 80, 70, 60% de descuento y lo van bajando a medida que pasan los días (…) pero hay otras que arrancan con 40-50% y, a medida que van terminando de rematar la mercancía, aumentan los descuentos’’, dijo.

