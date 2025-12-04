Washington DC: estas son las restricciones contra el ICE impuestas por una jueza federal

Suscríbete a nuestros canales

La magistrada Beryl Howell impuso restricciones inmediatas a las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Washington D.C. este jueves.

Con esta decisión le prohíben a la administración Trump ejecutar detenciones migratorias sistemáticas sin una orden judicial previa según informan las autoridades.

Veredicto

Al fallar a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la corte determinó que los agentes federales violaban la Ley de Inmigración y Nacionalidad al establecer puntos de control en vecindarios latinos para realizar arrestos indiscriminados.

La sentencia aclara que la policía migratoria solo puede actuar sin un mandato escrito si demuestra una causa probable de estatus irregular y comprueba que existe un riesgo real de que el individuo escape antes de tramitar la orden según detalla Univisión..

Este dictamen establece un antecedente importante en la lucha por el debido proceso, obligando a las autoridades a justificar cada intervención en lugar de aplicar barridos generales contra la comunidad inmigrante.

Victoria

Mientras el DHS mantiene silencio ante la resolución, grupos de derechos humanos celebran el freno a las tácticas de "patrullaje aleatorio" que aterrorizaban a la capital.

La decisión judicial subraya que la sola sospecha no basta para privar de libertad a una persona, exigiendo un retorno al cumplimiento estricto de los protocolos constitucionales para evitar abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad federales.



