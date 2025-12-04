¡Trump anuncia estudio profundo! EEUU podría adoptar el plan de superannuation para fortalecer la seguridad social: ¿De qué trata?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump anunció que su administración está considerando seriamente un programa de pensiones inspirado en el modelo australiano, conocido como "Superannuation", como una posible reforma al sistema de jubilación en Estados Unidos.

Durante una declaración desde la Casa Blanca el martes, el mandatario afirmó que el sistema australiano "es un buen plan. Ha funcionado muy bien", según reportan medios

La búsqueda de inspiración en Australia llega en un momento en que crece la preocupación por la sostenibilidad a largo plazo de la Seguridad Social.

¿Cómo funciona la 'Superannuation'?

El sistema australiano de Superannuation se fundamenta en tres pilares, con un fuerte enfoque en el ahorro personal obligatorio.

Pilar 1: Contribución del Empleador (Obligatoria): Lo esencial aquí es que los empleadores tienen la obligación legal de depositar un porcentaje del salario de sus empleados —actualmente un 11.5%— en un fondo de jubilación individual a nombre del trabajador.

Esta contribución se suma al sueldo y no se descuenta directamente, a diferencia de lo que ocurre con la Seguridad Social en Estados Unidos.

Pilar 2: Ahorro voluntario e individual: Los ciudadanos tienen la opción de complementar esta contribución con sus propios ahorros.

Pilar 3: Pensión pública (para ingresos bajos): El Estado ofrece una pensión de vejez para ayudar a aquellos jubilados que cuentan con menores ahorros en sus fondos.

Expertos como Hazel Bateman, mencionada por el Programa Asia Pacífico de BCN, afirman que la combinación de aportes obligatorios y la gestión de fondos personales incrementa las tasas de ahorro individual, aliviando así la carga sobre el sistema público.

Implicaciones del modelo de Seguro Social para Estados Unidos

Este sistema impulsa la idea de que cada trabajador tenga su propia cuenta de jubilación, donde puede decidir cómo y dónde invertir sus ahorros.

Esto contrasta con el actual Seguro Social en Estados Unidos, que funciona como un sistema de reparto, donde los trabajadores de hoy financian las pensiones de quienes ya están jubilados.

Si se implementara en Estados Unidos, la administración Trump intentaría fomentar el ahorro y dar a los ciudadanos más control sobre su futuro financiero, lo que requeriría una reforma legislativa considerable.

Esta propuesta ya está generando un intenso debate sobre la responsabilidad individual frente al apoyo gubernamental en la jubilación.

