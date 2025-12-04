¡Alerta! Bank of America notifica cierres de cuenta a migrantes: conoce cómo evitar perder tu servicio

Suscríbete a nuestros canales

Migrantes cubanos, incluidos solicitantes de asilo, denuncian amenazas de restricción o cierre de sus cuentas bancarias por parte de instituciones como Bank of America si no actualizan su información de residencia.

El banco argumenta que debe seguir las regulaciones federales que aplican a clientes de países bajo sanciones económicas. La medida afecta especialmente a aquellos con documentación temporal próxima a vencer.

¿Por qué envía Bank of America notificaciones a los clientes cubanos?

Bank of America envió notificaciones a sus clientes que son ciudadanos o residentes de Cuba para que tomen acción y eviten la restricción de sus cuentas bancarias. El banco aclara en la misiva que debe seguir ciertas reglas del gobierno federal, ya que Cuba es un país que está sujeto a sanciones económicas.

Los migrantes denuncian que esta práctica se siente como una amenaza de cerrar sus cuentas bancarias si no demuestran que han roto con su país. Esto afecta a personas que entraron con parole humanitario y no han podido aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.

¿Qué documentos deben presentar para actualizar su cuenta?

Los migrantes deben actualizar su información sobre su residencia actual, especialmente si su documentación temporal vencerá pronto. Las pruebas que deben mostrar incluyen una aplicación de asilo o un permiso de trabajo válido.

También es suficiente con una aplicación de residencia, sin necesidad de tener la residencia como tal. Abogados recomiendan a los clientes que envíen siempre una copia de sus documentos, nunca un original.

¿Qué riesgos enfrentan quienes no tienen permiso de trabajo?

Las personas que entraron por la vía humanitaria y nunca aplicaron a asilo pueden tener problemas si no tienen un permiso de trabajo. Estas personas deben demostrar que han roto con su país de origen.

Un migrante cubano, que pidió proteger su identidad, contó que el banco le congeló directamente la cuenta al vencerse su permiso de trabajo. No pudo ni sacar dinero ni depositar ni comprar, teniendo que esperar varias semanas hasta que aplicó a su residencia bajo el ajuste cubano.

El migrante cubano logró solucionar la restricción de su cuenta bancaria una vez que presentó su nueva aplicación legal. "Fui al banco con el recibo de la residencia y con ese recibo me extienden la cuenta bancaria por 6 meses más", contó el cliente.

Los expertos aconsejan a los migrantes que tienen la documentación necesaria y pueden llevarla al banco que no hay de qué preocuparse. El banco extiende la cuenta hasta que presenten su residencia o algún otro estatus legal.

