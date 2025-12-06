Perú lanza servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará

Suscríbete a nuestros canales

El Perú ha marcado un hito en el sector de las telecomunicaciones al lanzar el servicio de conectividad satelital 'Direct-to-Cell (D2C)', fruto de una alianza entre la operadora Entel y Starlink, la empresa tecnológica de Elon Musk.

Esta innovación permite que los celulares se conecten directamente con satélites para enviar y recibir mensajes de texto en zonas que carecen de cobertura móvil tradicional.

Avance Tecnológico

El lanzamiento coloca a Perú a la vanguardia tecnológica en la región y a nivel global.

La primera etapa del servicio D2C está enfocada en el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) a través de los satélites de Starlink.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) participó en el primer intercambio de mensajes vía satelital, demostrando su operatividad al conectar exitosamente la sede del MTC en Lima con el Cañón de los Perdidos (Ica), una zona remota.

El servicio D2C busca complementar la cobertura móvil terrestre y es fundamental para la comunicación en emergencias, zonas rurales y durante actividades al aire libre.

Raúl García Loli, Viceministro de Comunicaciones: Afirmó que este es un paso histórico, ya que “un mensaje se puede enviar desde una zona remota sin cobertura móvil y llegar a cualquier parte del país gracias a la conectividad satelital directa al celular“.

Requisitos para el usuario

El despliegue de la tecnología se hará bajo un estricto control regulatorio para proteger el ecosistema móvil.

El MTC y Entel ejecutarán un piloto de 24 meses para evaluar el uso de D2C, asegurando que su implementación no afecte la integridad del ecosistema móvil. Hay posibilidad de renovar el permiso por 18 meses más.

Alexis Licci, gerente general de Entel, indicó que la tecnología será desarrollada a largo plazo para incluir el uso de aplicaciones de datos y voz.

Según Paola Márquez, gerente de Regulación de Entel, la conectividad D2C está disponible para todos sus clientes postpago con un plan mínimo de S/ 29,9 al mes.

Perú se convierte en el séptimo país que posee conexión D2C de Starlink, uniéndose a Chile (el otro país de la región), Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

