Los cuchillos forman parte de esas herramientas imprescindibles en las cocinas, según refiere la Inteligencia Artificial, son los caballos de batalla de la cocina.

Con ellos se pueden realizar diversas tareas, desde cortar verduras en cubos, rebanar carnes hasta picar hierbas y pelar frutas; por lo que siempre será una buena opción contar con un buen juego de cuchillos. No necesitas ser un chef para optar por buenas herramientas, esto puede hacer que las tareas sean más rápidas, seguras y placenteras.

¿Por qué son importantes los cuchillos?

Un buen cuchillo te permite hacer los cortes perfectos a los alimentos, sirve también como abrelatas y hasta como herramienta de defensa en situaciones de último recurso.

Quienes se dedican a la cocina conocen la importancia de esta herramienta, sin embargo, no todos tienen dicho conocimiento, por lo que te compartimos los beneficios de contar con un utensilio de calidad en tu cocina, pues puede llegar a ser el mejor aliado.

¡Que no te falten!

Experta o no en la cocina, estos son los tipo de cuchillos que no pueden faltar en tu cocina según refiere la web Hola.

Un cuchillo fileteador. Está diseñado para cortes finos y precisos en pescados y carnes. Tiene una hoja flexible y delgada que permite seguir fácilmente los contornos de los alimentos.

El cuchillo puntilla. Es pequeño, pero poderoso. Con una hoja de entre 8 y 12 cm, la puntilla es ideal para trabajos delicados que requieren precisión, como pelar frutas, desvenar mariscos, cortar pequeños ingredientes. Otro cuchillo que no puede falar en ninguna cocina es el verdulero, el cual tiene una hoja corta (10-12 cm) y recta que permite cortes limpios, rápidos, uniformes y precisos en vegetales y frutas.

Además, el cuchillo del chef también llamado cuchillo de cocinero o cebollero, es el más versátil de la cocina y una herramienta imprescindible para cualquier tarea. Con una hoja de 20 a 25 cm, es ideal para picar, rebanar y cortar. Su forma permite movimientos de balanceo, lo que facilita cortar grandes cantidades de ingredientes con rapidez y precisión.

Finalmente, y no menos importante, el cuchillo de pan. Éste cuenta con una hoja larga y dentada, está diseñado específicamente para cortar panes y alimentos de textura dura por fuera y blanda por dentro, sin aplastar su estructura. Incluso es ideal para cortar tomates.

