Horóscopo del 8 de diciembre: Lo que no te mata te hace más fuerte

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con Saturno. Tu camino es resplandeciente y las situaciones empiezan a mejorar a tu favor. La vida continúa y siempre nos da una oportunidad para seguir adelante. Hay excelentes oportunidades para consolidar tus acciones. Es importante que continúes avanzando con fuerza y mucha fe todo saldrá bien. Solo debes seguir adelante sin parar por nada ni por nadie.

GÉMINIS: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienen un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y eso es muy bueno para ti. Dios te ayuda para que sigas evolucionando y avances dando pasos fuertes en el camino, que te llevará a un futuro lleno de gloria.

CÁNCER: En estos tiempos, Saturno tiene un trígono positivo y te brinda la oportunidad de consolidar el éxito. Los resultados que estás teniendo en estos momentos son excelentes y son el fruto de años de trabajo. Aún más adelante, vienen tiempos mejores a los que vives en el presente. Debes dar gracias a Dios por permitir estos avances significativos en tu vida. El Universo te felicita y te apoya para seguir adelante.

LEO: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Deberías estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

VIRGO: La maravillosa Luna está transitando por tu signo y te está ayudando a nivelar todas tus energías. Una vez más, Dios te ayuda y te envía esta influencia planetaria excelente, justo en el momento indicado donde en verdad lo necesitas. Debes calmarte, pensar bien y luego actuar. No es bueno reaccionar de manera agresiva ni mucho menos violenta, busca la manera de llegar a un buen acuerdo y salirte de los problemas.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios profundos. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se logrará abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida para ti.

ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con Neptuno que te ayuda a establecer una gran conexión con Dios. Después de mucho tiempo, recibes respuestas excelentes de la energía Universal. Dios está siempre contigo a tu lado, en las buenas y en las malas. Conversa con Dios, él te escucha y puedes establecer un vínculo más estrecho que te permita cultivar más tu fe y amor propio. Aprovecha esta oportunidad espiritual y sigue adelante.

SAGITARIO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

CAPRICORNIO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de que lo que quieres en la vida para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.

ACUARIO: Estos días serán un poco duros, pero eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspire y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

PISCIS: Te sientes más alegre, tranquilo y relajado. También tienes un tránsito por tu signo positivo con el Nodo Norte. Todo te ayuda a visualizar mejor tus metas y a organizarte correctamente para el futuro. Al parecer, todo está bajo control y tu vida inicia un proceso importante de prosperidad infinita. Queda de tu parte darle fluidez a esta energía para que puedas consolidarte.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin