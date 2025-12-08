Colágeno natural: este alimento le brinda apoyo a la piel, huesos y al movimiento

Suscríbete a nuestros canales

Cuidar el bienestar general del cuerpo implica prestar atención a elementos a menudo olvidados, pero esenciales para mantener nuestra vitalidad. Una proteína particular desempeña un papel clave en la salud estructural del organismo: ayuda a mantener la firmeza de la piel, la fortaleza de los huesos, la elasticidad de las articulaciones y la integridad de los tejidos conectivos.

Con el paso del tiempo, su producción natural puede disminuir, lo que influye en el aspecto físico y el bienestar general. Pero existen formas accesibles de favorecer su regeneración de manera natural y favorecer la salud desde adentro. Incorporar ciertos hábitos nutritivos puede marcar la diferencia a la hora de mantener una apariencia y un cuerpo saludables.

Mejorar la salud de piel, huesos y articulaciones

En los últimos años, la gelatina ha ido ganando protagonismo en el terreno de la nutrición por su capacidad para aportar colágeno de forma natural (preferentemente aquella sin sabor, sin azúcares añadidos ni conservantes)

Este tipo de gelatina es rica en proteínas, especialmente en aminoácidos clave como la glicina y la prolina, que el organismo utiliza para producir y reparar las fibras de colágeno. Una porción de unos 10 gramos de gelatina en polvo podría aportar entre 8 y 9 gramos de proteína.

Existen asimismo variantes como la gelatina hecha a base de huesos y cartílagos animales, o la gelatina preparada con jugos de frutas ricas en vitamina C (por ejemplo, naranja, kiwi o limón). Esta última combinación resulta especialmente útil porque la vitamina C actúa como un cofactor en la síntesis de colágeno, potenciando su producción.

Por otro lado, la gelatina comercial colorida o con sabores suele contener azúcares, colorantes y conservantes, lo que reduce notablemente su valor nutritivo. Por eso, los expertos recomiendan optar por versiones simples y naturales si el objetivo es usarla como alimento funcional.

¿Cómo consumirla?

Para incorporarla de forma saludable, lo ideal es consumirla con moderación (unos 10 g al día) y combinarla con frutas o alimentos ricos en vitamina C. De ese modo, se aprovechan mejor sus propiedades. También se puede añadir a smoothies, jugos, postres naturales o sopas.

Además del beneficio sobre piel, huesos y articulaciones, algunos expertos señalan que la gelatina puede colaborar con la salud general al aportar aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento del organismo, sin aportar muchas calorías ni grasas.

