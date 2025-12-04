¿Quieres variar el panettone? Te presentamos el sencillo paso a paso para elaborar este tradicional postre italiano

Suscríbete a nuestros canales

En plena temporada navideña, cuando el Panettone reina en muchas mesas, surge un competidor que busca ganarse su lugar: el zuccotto. Este postre italiano destaca por su forma elegante, su textura suave y esponjosa, y por su mezcla de bizcocho, crema y chocolate, una alternativa festiva distinta, ideal para sorprender a tus invitados.

Sus capas de bizcocho combinadas con un relleno cremoso de queso o nata le dan un aire sofisticado, sin complicaciones exageradas, lo que lo convierte en una opción atractiva para estas fiestas.

Originario de Italia, este dulce ha evolucionado desde sus versiones tradicionales hasta adaptaciones modernas con ingredientes accesibles, manteniendo siempre su carácter festivo.

Zuccotto italiano

Ingredientes para 8 porciones

1 bizcocho genovés

200 ml de leche caliente

1 cucharada de cacao

300 g de queso ricotta o mascarpone

300 ml de nata fresca montada

120 g de azúcar glas

150 g de chocolate negro derretido

80 g de pepitas de chocolate

1 cucharada de cacao en polvo amargo para espolvorear al final

Preparación

- Forra un recipiente semiesférico (unos 18–20 cm de diámetro) con film transparente, dejando bastante sobrante por los bordes para luego cubrir bien.

- Corta el bizcocho genovés en rebanadas de aproximadamente 1 cm de grosor.

- Baña rápidamente cada rebanada en la leche caliente mezclada con el cacao.

- Forra el fondo y las paredes del bol con las rebanadas humedecidas, haciendo que se superpongan y presionando suavemente para que queden bien adheridas.

- En un bol aparte, mezcla la ricotta (o mascarpone) con el azúcar glas hasta lograr una crema lisa y uniforme.

- Incorpora la nata montada con movimientos envolventes, de forma delicada para preservar aireación.

- Agrega a esta mezcla el chocolate negro ya derretido (y enfriado) junto con las pepitas de chocolate, removiendo con cuidado.

- Coloca la crema resultante dentro del molde forrado con bizcocho, alisándola bien.

- Cubre con más rebanadas de bizcocho humedecido por encima, presionando suavemente para cerrar el relleno.

- Envuelve con el film transparente y lleva al frigorífico al menos durante 4–5 horas (idealmente de un día para otro).

- Desmolda sobre una bandeja, retira el film y espolvorea cacao en polvo amargo por encima. Así obtendrás la clásica presentación del zuccotto.

¡Buen provecho!

