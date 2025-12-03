¿Amante del atún en lata? Reconocido médico alerta sobre los problemas de consumirlo a diario

Suscríbete a nuestros canales

El atún es uno de los pescados más populares en dietas de todo el mundo. Gracias a su sabor suave, su facilidad de uso en recetas (desde ensaladas hasta platos con pasta), y su amplia disponibilidad en lata, muchas personas piensan en él como un aliado saludable.

No obstante, según expertos en salud, consumir atún de forma habitual o diaria podría traer riesgos importantes, debido a la presencia de mercurio, un metal pesado que puede acumularse en los peces y, por ende, en quienes lo consumen.

Uno de esos expertos, el médico y divulgador Manuel Viso, advierte que aunque el atún puede formar parte de una dieta equilibrada, no debería convertirse en un “alimento cotidiano” constante.

Foto: Freepik

Lo bueno, lo malo y lo que conviene

Según Manuel Viso, conviene ver al atún como un “buen amigo” en lugar de una “relación estable”.

Lo bueno: el atún tiene muchas ventajas nutricionales. Es un pescado rico, fácil de conseguir, económico en su versión en lata, versátil en la cocina y forma parte de muchas dietas como fuente de proteínas y grasas saludables. Para muchas personas es un recurso rápido y práctico.

Lo malo: el problema aparece cuando su consumo se vuelve frecuente o diario. El atún puede acumular mercurio, un metal pesado que resulta peligroso para la salud si se ingiere en exceso. Este mercurio puede afectar principalmente el sistema nervioso, con posibles consecuencias en la memoria, la atención, la coordinación o incluso en el desarrollo neurocognitivo en niños. También podría influir en el sistema cardiovascular.

Tener cuidado: mujeres embarazadas, madres en período de lactancia, niños pequeños y personas vulnerables deberían moderar el consumo de atún, para evitar riesgos relacionados con la exposición al mercurio.

Qué hacer: no es necesario eliminar el atún de la dieta por completo. El consejo de los expertos es consumirlo con moderación y alternarlo con otras opciones de pescado u otras fuentes de Omega-3. Algunas alternativas son sardinas, salmón, melva o frutos secos, que también aportan grasas saludables sin los mismos riesgos de metales pesados.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube