Bono Único Familiar diciembre 2025: detalles del pago aquí 

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzará a pagar el Bono Único Familiar correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Este pago indexado es parte de los programas sociales que reciben ciertos beneficiarios que están registrados con el Carnet de la Patria.

Bono Único Familiar, diciembre 2025

El subsidio que agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros, es ajustado mensualmente por el Ejecutivo venezolano.

Durante el mes de noviembre 2025, los venezolanos y venezolanas cobraron el Bono Único Familiar con el monto de 3.330 o $ 14,44 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

"El mensaje de notificación «Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El Siglo XXI el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!" Fue enviado a quienes recibieron este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Se estima que este mes de diciembre el pago supere los 3.684,00 bolívares.

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado entre este miércoles 3 y viernes 5 de diciembre.

Nota: El monto reflejado es solo un estimado, no oficial. El Gobierno Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.