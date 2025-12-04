Lucha por la cima: Venezuela se mantiene sólida en los Juegos Bolivarianos 2025

Suscríbete a nuestros canales

La acción en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 ha llegado a una fase crucial. Al término del día 13 de competencias, Venezuela demuestra su consistencia en el evento, posicionándose con firmeza en el segundo lugar del medallero general.

Medallero general

La delegación venezolana ha acumulado un total de 221 preseas, destacando la paridad en su desempeño con 69 oros y 69 platas. El objetivo inmediato es acortar la considerable brecha que mantiene el líder Colombia, que supera a Venezuela por 38 medallas de oro.

Así se ubica la tabla de líderes al finalizar la jornada:

País Oro Plata Bronce Colombia 107 92 63 Venezuela 69 69 83 Perú 54 53 81 Chile 39 39 44

Presencia venezolana en la lucha por el podio

En las competencias que cerraron el día, Venezuela logró destacadas actuaciones que sumaron al cómputo general.

Judo: La delegación criolla subió al podio en la modalidad kata, específicamente en la definición de Nage no Kata, compartiendo honores con Perú.

Ciclismo de Pista: Aunque Colombia se llevó el campeonato de la disciplina con 9 oros, el equipo venezolano demostró su esfuerzo en el cierre de las pruebas.

51 oros en disputa

La oportunidad de acortar distancias llega en la jornada 14, prevista para mañana jueves 4 de diciembre de 2025, donde se pondrán en disputa 51 medallas de oro. Estas preseas se repartirán en disciplinas clave como atletismo, balonmano, béisbol, boxeo, gimnasia rítmica, natación artística y voleibol, vitales para las aspiraciones venezolanas de alcanzar la cima.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.