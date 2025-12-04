Bancamiga facilita tus compras en Navidad con la Tarjeta de Débito Mastercard

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del mes de diciembre supone el inicio de un período para disfrutar, compartir y obsequiar, en el que los clientes de Bancamiga tienen en la Tarjeta de Débito Mastercard a la aliada perfecta.

Con este instrumento financiero, las personas pueden realizar transacciones en cualquier momento y en cualquier lugar, sin restricciones ni preocupaciones.

La Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga permite pagar en puntos de venta nacionales y fuera del país, hacer retiros de cajeros automáticos en el exterior y efectuar compras en línea de manera rápida y con altos estándares de seguridad.

Y es que para las compras online, Bancamiga ha incorporado el Candado Virtual y en meses recientes sumó la tecnología ID Check, una capa adicional de seguridad que es proporcionada por un código único generado por el cliente en su aplicación Bancamiga Suite, que permite en forma inmediata confirmar la transacción.

Este servicio de autenticación que promueven Mastercard y Bancamiga tiene aceptación en más de 120 países, busca evitar fraudes y proteger los datos del usuario durante las compras online.

Además del atractivo de comprar comprar en línea y suscribirse a servicios de streaming como Disney Plus, Netflix o Spotify, la Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard ofrece descuentos exclusivos en comercios asociados a nivel nacional.

En su versión Empresarial, Black, Kids, Pádel y Gamer, La Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard está soportada por la tecnología NFC, que ofrece la realización de pagos rápidos y seguros en un solo click, con solo acercar la tarjeta al punto de venta. Incluso está tokenizada en Bancamiga Suite, por lo que el cliente paga con solo acercar su celular al punto de venta.

Si no tienes la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga entra en www.bancamiga.com, visita las redes sociales @bancamiga o acércate a cualquiera de las 50 agencias en el país.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

