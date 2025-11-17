Bancamiga acompañó a Trujillanos FC en su ascenso a primera división

Suscríbete a nuestros canales

El segundo gol, fue una joya futbolística que llegó justo en los últimos minutos del encuentro y desató una euforia indescriptible en la fanaticada, que celebró con algarabía, pasión y orgullo la hazaña histórica.

Este triunfo no solo es un hito deportivo, sino también un reflejo de la sólida alianza entre Bancamiga y Trujillanos FC, que va mucho más allá del balón. La entidad financiera fue la única en ofrecer una tarjeta exclusiva para un equipo de segunda división el fútbol venezolano. Así, más de 600 tarjetas de débito con tres exclusivos diseños han sido entregadas. Lo más atractivo es que cada aficionado puede elegir la que mejor represente su fidelidad al club.

Durante el partido, Bancamiga desplegó un operativo especial de bancarización que incluyó apertura de cuentas, cuentas kids para los jóvenes seguidores, y la entrega de puntos de venta, acercando los servicios financieros a la comunidad trujillana con verdadero compromiso.

El entusiasmo se extendió al medio tiempo con activaciones de marca: lanzamiento de gorras y franelas oficiales, que fortalecieron aún más la identidad con la marca del público trujillano en las gradas.

Esta alianza no solo celebra la victoria de Trujillanos FC en el campo, sino que también simboliza el impulso decidido hacia la inclusión financiera y el desarrollo social, consolidando un modelo inspirador de unión entre banca y deporte en Venezuela.

¡Los Guerreros de la montaña ahora brillan con más fuerza, dentro y fuera de la cancha!

