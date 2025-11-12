Bancamiga apoya el desarrollo empresarial en el estado Bolívar con el foro “Claves para transformar e impulsar tu negocio”

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga, como parte de su compromiso con el fomento del desarrollo productivo nacional, celebró con éxito el foro “Claves para transformar e impulsar tu negocio” en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Esta importante iniciativa de capacitación, organizada en alianza estratégica con la Gobernación del estado Bolívar, la Alcaldía del municipio Caroní y Fedeindustria, reunió a más de 500 emprendedores, pequeños y medianos empresarios de la región en un evento diseñado para ofrecer herramientas esenciales para el crecimiento y la sostenibilidad de sus negocios.

Durante la inauguración del evento, José Simón Elarba, presidente de la junta Directiva de Bancamiga, afirmó que “este banco reconoce y valora el esfuerzo constante de emprendedores y microempresarios por superar sus metas e impulsar sus negocios. Es por eso que no solo realizamos actividades de capacitación para fomentar el desarrollo empresarial, sino que somos ese brazo de apoyo y asistencia financiera que necesitan para crecer”.

El evento contó con la participación Yesel Calzadilla, Presidente de la Corporación de Bolívar, en representación del Gobierno regional; Orlando Camacho, Presidente de Fedeindustria y Zenaida Curapiaca, Gerente general del Instituto de Emprendimiento e Innovación de Caroní, quienes compartieron su visión sobre el potencial económico de la región y la relevancia del apoyo a los microempresarios.

Agenda de impacto

La jornada formativa ofreció una programación de alto valor con la intervención de especialistas para optimizar el desarrollo empresarial, como Mauricio Parilli, director de Aprendo y Emprendo, quien presentó la conferencia “Claves para transformar tu negocio, desde el propósito al triple impacto”, enfocándose en la sostenibilidad de las empresas.

La estratega de marketing, innovación y ventas, Isa Bermúdez, ofreció la ponencia “La voz de tu marca: comunicando con impacto”, brindando herramientas para construir narrativas empresariales poderosas.

Por su parte, el economista senior de Ecoanalítica, Jesús Palacios, analizó el panorama económico en su charla “Oportunidades para mi negocio en la economía actual”, ofreciendo una perspectiva macroeconómica útil para la toma de decisiones.

Compromiso con el país

El evento culminó con un acto que subraya el compromiso de Bancamiga con el crecimiento local: la entrega de créditos a un grupo de pequeños empresarios de la región, reafirmando la misión del banco de ser un pilar fundamental en el desarrollo económico del país, combinando la formación con el apoyo financiero directo para consolidar el tejido productivo en el estado Bolívar.

