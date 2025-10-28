Bancamiga presenta un nuevo producto para emprendedores: realizan conferencia sobre negocios con IA

Suscríbete a nuestros canales

La entidad financiera Bancamiga presentó un nuevo proyecto con el que buscan impulsar el sector empresarial, ofreciendo diversos beneficios y soltura económica.

Se trata de la Tarjeta de Débito Empresarial de Bancamiga con Mastercard, que se encuentra disponible para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).

José Simón Elarba, presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, indicó que las pymes representan el 40 % de clientes de la institución financiera. Además, tienen el porcentaje más bajo de morosidad, lo que los ha impulsado a traer mejores oportunidades para ellos.

Foto: Carmen Salas

¿Cuáles son los beneficios de la nueva tarjeta de Bancamiga?

Todos los clientes que tengan la Tarjeta de Débito Empresarial acceden a descuentos con solo usar el número de su tarjeta.

Los beneficios se encuentran en Easy Savings de Mastercard, entre ellos hay:

25 % de descuento en Google Worksplace.

75 % de descuento en Xero.

40 % en Salesforce.

Descuentos en Docusign.

40 % en iStock.

¿Cómo puede ayudar la IA en los negocios?

El anuncio del nuevo producto se realizó en la conferencia "Formar para Transformar", donde se presentó Verónica Ruiz del Vizo, empresaria y estratega de marketing digital conocida como CEO de WOS (Working On Solutions), y el español Sergi Grimau, orador motivacional.

El evento tuvo lugar en la sala Ríos Reyna del teatro Teresa Carreño.

Por su parte, la empresaria contó sobre cómo el buen uso de la inteligencia artificial (IA) puede impulsar un negocio, sin importar el capital.

Ruiz del Vizo destaca en su charla que lo importante no es solo usar herramientas aisladas, es como usar dos inteligencias, la humana y la artificial.

Se espera que dos de los sectores que verán más frutos serán educación y agricultura.

En el mismo contexto de la IA, Sergi Grimau expresó que la inteligencia artificial no es una amenaza, ya que asegura que la amenaza es el ser humano que sabe cómo usarla.

Los estudios de Mastercard indican que las pymes generan 70 % del empleo, que son el motor de crecimiento de los sectores donde operan.