EEUU revoca el programa de reunificación familiar: la medida afecta a estos países

Estados Unidos anunció el fin de los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para ciudadanos extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la terminación por abusos de estas protecciones, lo que implica que los inmigrantes amparados deben abandonar EEUU a mediados de enero si no tienen otra alternativa legal. La medida busca reducir riesgos de fraude y priorizar la seguridad nacional.

¿Qué programas migratorios canceló el DHS?

El DHS anunció el fin del llamado "Family Reunification Parole (FRP)" para siete países de América Latina y el Caribe. Los países afectados son Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

La terminación incluye a los nacionales de estos países, así como a sus familiares inmediatos. El DHS indicó que los programas fueron utilizados de manera indebida, al permitir que personas poco verificadas eludieran el proceso tradicional.

¿Cuándo deben salir los inmigrantes del país?

Los inmigrantes amparados con este beneficio deben abandonar EEUU a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal para quedarse. El DHS explicó que si el beneficio del FRP de un inmigrante aún no ha vencido, terminará el 14 de enero próximo.

Existe una excepción: si el inmigrante presentó una solicitud de residencia permanente antes del 15 de diciembre de 2025 y esta sigue pendiente el 14 de enero de 2026. En caso de negarse la solicitud de residencia, el periodo de beneficio se revocará.

¿Qué implica el fin del programa para la autorización de empleo?

El DHS informó que la terminación del programa implica la revocación de la autorización de empleo asociada al FRP. Los afectados serán notificados individualmente.

Quienes no tengan un estatus legal para permanecer en EEUU deben salir antes de la fecha de terminación, se recomienda usar la aplicación CBP Home para reportar su salida. El gobierno ofrecerá incentivos como asistencia financiera y exoneración de multas civiles a quienes califiquen.

