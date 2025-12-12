Síntomas y prevención de la H3N2-K: la alerta de la nueva "súper gripe" que preocupa en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente Estados Unidos (EEUU) se encuentra en alerta de observación debido a una gripe que está afectando a Europa y que ahora ha llegado al país antes de la habitual temporada de este tipo de virus, conoce los detalles y cómo protegerte.

Se trata de la "súper gripe", la cual es una denominación popular para el virus de la Influenza A subtipo H3N2, subclado K (o J.2.4.1 alias K).

La variante H3N2-K ha provocado un aumento anticipado y acelerado de contagios y hospitalizaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa.

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reconocido que el subclado K del H3N2 se ha vuelto progresivamente dominante en Estados Unidos.

Además, la oleada de casos, agravada por la circulación simultánea de otros virus respiratorios (como el Virus Sincicial Respiratorio - VRS y el SARS-CoV-2), ha generado una presión sin precedentes en los sistemas de salud.

Lo que debe saber sobre la H3N2-K

Se explica que el virus de la influenza A se nombra por las proteínas de su superficie, Hemaglutinina (H3) y Neuraminidasa (N2).

Entonces, se señala que la variante K ha desarrollado múltiples mutaciones, se han reportado hasta siete mutaciones adicionales en la proteína H, que lo hacen:

Más contagioso: tiene una transmisión particularmente eficiente.

Más agresivo: los cuadros de síntomas suelen ser más intensos y prolongados que la gripe común.

Y presenta menor respuesta a la vacuna: los expertos han advertido que la variante K puede evadir parcialmente la protección de la vacuna estacional actual, debido a la falta de coincidencia entre las cepas.

Prevención y sintomatología de la H3N2-K

Sin embargo, sobre este punto vale la pena destacar que la vacuna antigripal sigue siendo la principal herramienta preventiva.

Además, reduce el riesgo de enfermedad grave y hospitalización.

También se recomiendan las siguientes medidas:

Lavado de manos frecuente y cubrirse al toser o estornudar.

Se recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados o concurridos, y para las personas con síntomas.

Evitar actividades públicas y aislarse en caso de presentar síntomas.

Reposo, hidratación, manejo de la fiebre con analgésicos, y consulta médica ante signos de alarma o dificultad respiratoria. Los antivirales pueden usarse en casos de alto riesgo.

Aunque la sintomatología es similar a la de otras gripes, se reporta que los cuadros son más intensos. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina.

Fiebre alta: generalmente superior a 39 °C o 102 °F.

Fatiga extrema: sensación de cansancio abrumador y debilidad marcada.

Dolores musculares: dolores corporales y articulares fuertes que dificultan el movimiento.

Tos: tos seca y persistente.

Dolor de cabeza: fuerte dolor de cabeza.

Dolor de garganta: molestia o irritación en la garganta.

Otros síntomas: congestión/goteo nasal, escalofríos, malestar general.

Y se advierte que las temporadas dominadas por H3N2 suelen ser más difíciles para los adultos mayores.

Sin embargo, también aplica para:

Niños pequeños (menores de 5 años)

Personas con enfermedades crónicas (asma, diabetes, problemas cardíacos, etc.)

Mujeres embarazadas

