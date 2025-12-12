Síntomas y prevención de la H3N2-K: la alerta de la nueva "súper gripe" que preocupa en EEUU

Actualmente Estados Unidos (EEUU) se encuentra en alerta de observación debido a una gripe que está afectando a Europa y que ahora ha llegado al país antes de la habitual temporada de este tipo de virus, conoce los detalles y cómo protegerte.
Se trata de la "súper gripe", la cual es una denominación popular para el virus de la Influenza A subtipo H3N2, subclado K (o J.2.4.1 alias K).
La variante H3N2-K ha provocado un aumento anticipado y acelerado de contagios y hospitalizaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa.
De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reconocido que el subclado K del H3N2 se ha vuelto progresivamente dominante en Estados Unidos.
Además, la oleada de casos, agravada por la circulación simultánea de otros virus respiratorios (como el Virus Sincicial Respiratorio - VRS y el SARS-CoV-2), ha generado una presión sin precedentes en los sistemas de salud.
Lo que debe saber sobre la H3N2-K
Se explica que el virus de la influenza A se nombra por las proteínas de su superficie, Hemaglutinina (H3) y Neuraminidasa (N2).
Entonces, se señala que la variante K ha desarrollado múltiples mutaciones, se han reportado hasta siete mutaciones adicionales en la proteína H, que lo hacen:
- Más contagioso: tiene una transmisión particularmente eficiente.
- Más agresivo: los cuadros de síntomas suelen ser más intensos y prolongados que la gripe común.
- Y presenta menor respuesta a la vacuna: los expertos han advertido que la variante K puede evadir parcialmente la protección de la vacuna estacional actual, debido a la falta de coincidencia entre las cepas.
Prevención y sintomatología de la H3N2-K
Sin embargo, sobre este punto vale la pena destacar que la vacuna antigripal sigue siendo la principal herramienta preventiva.
Además, reduce el riesgo de enfermedad grave y hospitalización.
También se recomiendan las siguientes medidas:
- Lavado de manos frecuente y cubrirse al toser o estornudar.
- Se recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados o concurridos, y para las personas con síntomas.
- Evitar actividades públicas y aislarse en caso de presentar síntomas.
- Reposo, hidratación, manejo de la fiebre con analgésicos, y consulta médica ante signos de alarma o dificultad respiratoria. Los antivirales pueden usarse en casos de alto riesgo.
Aunque la sintomatología es similar a la de otras gripes, se reporta que los cuadros son más intensos. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina.
- Fiebre alta: generalmente superior a 39 °C o 102 °F.
- Fatiga extrema: sensación de cansancio abrumador y debilidad marcada.
- Dolores musculares: dolores corporales y articulares fuertes que dificultan el movimiento.
- Tos: tos seca y persistente.
- Dolor de cabeza: fuerte dolor de cabeza.
- Dolor de garganta: molestia o irritación en la garganta.
- Otros síntomas: congestión/goteo nasal, escalofríos, malestar general.
Y se advierte que las temporadas dominadas por H3N2 suelen ser más difíciles para los adultos mayores.
Sin embargo, también aplica para:
- Niños pequeños (menores de 5 años)
- Personas con enfermedades crónicas (asma, diabetes, problemas cardíacos, etc.)
- Mujeres embarazadas
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube