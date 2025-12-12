¿Qué pasará con la Inteligencia Artificial? Trump firma decreto que afecta a los estados de esta manera

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva bastante polémica que establece un único marco regulatorio nacional para la Inteligencia Artificial (IA).

Esta medida prohíbe, de manera efectiva, que los estados individuales implementen sus propias leyes y restricciones sobre esta tecnología.

Anunciada previamente y ya formalizada, la intención es centralizar la supervisión de la IA a nivel federal, asegurando que el avance tecnológico no se vea obstaculizado por lo que la Casa Blanca considera regulaciones locales "excesivas”, reseña Yahoo Noticias.

¿Cuál es el objetivo de esta nueva medida tomada por Trump sobre la regulación del uso de la Inteligencia Artificial?

La orden ejecutiva tiene un propósito claro: mantener a Estados Unidos en la delantera de la carrera global en inteligencia artificial, especialmente frente a competidores como China, indica swissinfo.ch.

El presidente y su equipo sostienen que tener múltiples normativas estatales crearía un complicado mosaico legal que podría frenar la innovación y el rápido crecimiento de la tecnología.

En su red social, Truth Social, el presidente expresó que el país necesita "un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial".

Este decreto elimina regulaciones anteriores y reafirma la postura desreguladora de la administración actual. Una acción similar en enero de 2025 revocó la orden ejecutiva de 2023 del expresidente Joe Biden, que intentaba reducir los riesgos de la IA para consumidores y trabajadores, reseña Voz de América.

¿Qué dicen los detractores de esta decisión?

La decisión está enfrentando una fuerte oposición tanto en el ámbito político como en el legal.

Legisladores demócratas, y notablemente algunos republicanos, muestran un escepticismo profundo sobre la posibilidad de que un desarrollo de la IA sin las salvaguardias adecuadas pueda generar serios riesgos económicos y sociales.

Los críticos advierten que la presión por la desregulación permitiría a las empresas tecnológicas evadir su responsabilidad si sus herramientas perjudican a los consumidores o amplifican sesgos discriminatorios, reporta Xinhua.

Expertos en ética y derechos civiles enfatizan que la IA plantea preguntas cruciales sobre la privacidad y la discriminación, y que las legislaciones locales, al intentar abordar estas preocupaciones, no deberían ser obstaculizadas por el gobierno federal.

Por su parte, la Casa Blanca sostiene que esta centralización facilitará la adopción de la IA en sectores clave y protegerá la seguridad nacional, pero ahora debe lidiar con las crecientes inquietudes sobre la falta de protección para los usuarios y la posible pérdida de derechos civiles en la era de la inteligencia artificial.

