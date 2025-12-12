¡Punto de venta para Navidad! Activan jornadas para adquirir equipos POS este viernes

Bajo el lema "¡Haz crecer tu negocio estas navidades!", Banesco Banco Universal y su aliado comercial Nativa activaron una jornada especial de ventas y adquisición de puntos de venta (POS) para comerciantes.
La jornada se realiza este viernes 12 de diciembre de 2025, en dos agencias estratégicas de Caracas y una de Carabobo, con el objetivo de impulsar la expansión de los negocios durante el período navideño.
Activan jornadas de venta de equipos POS en Caracas
La actividad se lleva a cabo en horario comprendido entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. en las siguientes agencias:
Sambil La Candelaria.
Sambil Chacao.
Sambil Valencia.
Los comerciantes y afiliados que acudan a la jornada podrán adquirir "equipo", refiriéndose a los dispositivos POS, que permiten a los negocios recibir pagos con tarjetas de débito y crédito, tanto nacionales como internacionales.
Requisitos básicos para la adquisición
Para adquirir un POS, los clientes necesitan:
Tener el número de afiliación comercial con Banesco Banco Universal.
Presentar copia de la cédula de identidad del representante legal.
Presentar copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de la empresa.
Consignar el comprobante de pago, según la modalidad acordada.
Nativa también ofrece servicios como reparación express, servicio delivery y soporte técnico 24/7 para garantizar la operatividad de los equipos de pago.
