¡Punto de venta para Navidad! Activan jornadas para adquirir equipos POS este viernes

Bajo el lema "¡Haz crecer tu negocio estas navidades!", Banesco Banco Universal y su aliado comercial Nativa activaron una jornada especial de ventas y adquisición de puntos de venta (POS) para comerciantes.

La jornada se realiza este viernes 12 de diciembre de 2025, en dos agencias estratégicas de Caracas y una de Carabobo, con el objetivo de impulsar la expansión de los negocios durante el período navideño.

Activan jornadas de venta de equipos POS en Caracas

La actividad se lleva a cabo en horario comprendido entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. en las siguientes agencias:

Sambil La Candelaria.

Sambil Chacao.

Sambil Valencia.

Los comerciantes y afiliados que acudan a la jornada podrán adquirir "equipo", refiriéndose a los dispositivos POS, que permiten a los negocios recibir pagos con tarjetas de débito y crédito, tanto nacionales como internacionales.

Requisitos básicos para la adquisición

Para adquirir un POS, los clientes necesitan:

Tener el número de afiliación comercial con Banesco Banco Universal.

Presentar copia de la cédula de identidad del representante legal.

Presentar copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de la empresa.

Consignar el comprobante de pago, según la modalidad acordada.

Nativa también ofrece servicios como reparación express, servicio delivery y soporte técnico 24/7 para garantizar la operatividad de los equipos de pago.

