¡Punto de venta para Navidad! Activan jornadas para adquirir equipos POS este viernes

La jornada busca impulsar la expansión de los negocios durante el período navideño.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 09:46 am
Bajo el lema "¡Haz crecer tu negocio estas navidades!", Banesco Banco Universal y su aliado comercial Nativa activaron una jornada especial de ventas y adquisición de puntos de venta (POS) para comerciantes.

La jornada se realiza este viernes 12 de diciembre de 2025, en dos agencias estratégicas de Caracas y una de Carabobo, con el objetivo de impulsar la expansión de los negocios durante el período navideño.

Activan jornadas de venta de equipos POS en Caracas 

La actividad se lleva a cabo en horario comprendido entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. en las siguientes agencias:

  • Sambil La Candelaria.

  • Sambil Chacao.

  • Sambil Valencia.

Los comerciantes y afiliados que acudan a la jornada podrán adquirir "equipo", refiriéndose a los dispositivos POS, que permiten a los negocios recibir pagos con tarjetas de débito y crédito, tanto nacionales como internacionales.

Requisitos básicos para la adquisición

Para adquirir un POS, los clientes necesitan:

  • Tener el número de afiliación comercial con Banesco Banco Universal.

  • Presentar copia de la cédula de identidad del representante legal.

  • Presentar copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y legible de la empresa.

  • Consignar el comprobante de pago, según la modalidad acordada.

Nativa también ofrece servicios como reparación express, servicio delivery y soporte técnico 24/7 para garantizar la operatividad de los equipos de pago.

